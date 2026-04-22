Vårdadministration Karolinska söker medicinsk sekreterare
2026-04-22
Vi söker en medicinsk sekreterare med god erfarenhet och med intresse för sjukdomsklassificering och kodning. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett arbete på ett av Europas största universitetssjukhus
varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo
ett nära samarbete med olika yrkesgrupper inom den medicinska verksamheten och med kollegorna inom Vårdadministration Karolinska.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
I verksamhetsområde Vårdadministration Karolinska arbetar cirka 600 medicinska sekreterare, chefsassistenter, lönerapportörer och administratörer. Tillsammans ansvarar vi för den dagliga administrativa verksamheten över hela sjukhuset.
Vi söker en medicinsk sekreterare till den vårdadministrativa enheten Huvud Hals Lunga Hud. Du arbetar nära läkare, omvårdnadspersonal samt andra yrkeskategorier. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är vårddokumentation, diagnos- och åtgärdsregistrering samt en rad övriga administrativa uppgifter.
Vi söker dig som
tycker om att skriva journalanteckningar och att arbeta i högt tempo
gillar att arbeta självständigt och att ta ansvar
kan organisera och prioritera
är nyfiken och noggrann
har lätt för att samarbeta med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt
bidrar till utvecklingen av verksamheten och de administrativa rutinerna.
Utbildning Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör
Dokumenterad grundutbildning i sjukdomsklassificering
Goda kunskaper och erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i medicinsk terminologi
God IT-vana i Windows-miljö och Office 365.
Meriterande:
Handledarutbildning (Lärande i arbete - medicinsk sekreterare)
Erfarenhet av utomlänsfakturering
Utbildning i sjukdomsklassificering
Erfarenhet av projekt- och/eller förbättringsarbete.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
171 64 SOLNA
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Huvud Hals Lunga Hud
