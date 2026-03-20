Vård- och omsorgslärare till Carlforsska anpassat gymnasium
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever som går programmet för hälsa, vård och omsorg i anpassade gymnasieskolan? Hos oss får du möjlighet undervisa och inspirera eleverna i en stimulerande lärmiljö för att varje elev ska nå sin fulla potential.

Publiceringsdatum: 2026-03-20

Arbetsuppgifter
Du får ett stimulerande arbete där dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och utvärdera lektioner på programmet för hälsa, vård och omsorg. Arbetsuppgifterna innefattar även mentorskap, planering, bedömning och handledning i olika lärsituationer, både i skolan och i samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande.) Här får du möjlighet att arbeta och utvecklas tillsammans med engagerade pedagoger och elever.
Som pedagog har du förmågan att ge förutsättningar för en utvecklande lärandeprocess utifrån elevens unika mål. Arbetet innebär att du arbetar med måluppfyllelsen och kommunicerar detta med eleven kontinuerligt. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.
Din kompetens
Du som söker bör ha ett stort intresse, motivation och erfarenhet av att arbeta med vår elevgrupp. I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom vård- och omsorg. Alternativt har du relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis LSS, psykiatri eller äldreomsorg. Du har ett stort engagemang för lärande och ett genuint intresse för vård och omsorg. Är du legitimerad speciallärare ser vi det som positivt.
Som person är du kommunikativ, flexibel och lösningsfokuserad. Du vågar utmana dig och dina elever, samtidigt som du har ett tydligt ledarskap och viljan att eleverna ska lyckas. Samarbete är viktigt för dig och du har förmågan att skapa och behålla goda relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Carlforsska gymnasiet, anpassade gymnasieskolan är en skola i framkant med ett stort utbud av program. Vi arbetar för att våra elever ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper, personlighet och kreativitet. Utbildningen genomsyras av hög kvalitét, gemenskap och en god arbetsmiljö utifrån bästa möjliga möte.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Enheten ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om vår skola på: http://www.vasteras.se/carlforsska
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Christina Östling Karlsson christina.ostling.karlsson@vasteras.se 021-39 91 31 Jobbnummer
9808796