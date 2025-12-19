Vård- och omsorgsanalys söker erfaren utredare med juridisk kompetens
2025-12-19
Vill du arbeta på en oberoende analysmyndighet där engagerade medarbetare är den viktigaste resursen? Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I dag arbetar cirka 65 personer på myndigheten. Vi söker nu en utredare med juridisk kompetens som vill vara med och bidra till vårdens och omsorgens utveckling.
Om rollen
Nu söker vi en utredare med juridisk kompetens som kommer att arbeta i flera av våra pågående projekt som avser att följa upp lagstiftning på socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden, till exempel regeringsuppdraget att följa upp tillämpningen av den nya socialtjänstlagen, samt utvärdera statens stöd till kommunerna.
Du kommer delta i flera analysprojekt och det kan bli kombinationer av olika ämnesområden beroende på hur vi bäst kan tillvarata din kompetens. Vi arbetar i teambaserade projekt hela vägen från idé och studiedesign till kommunikation. I projektet deltar du aktivt och operativt i planering, datainsamling, analys och rapportförfattande.
Som utredare med juridisk kompetens på analysavdelningen arbetar du med att säkerställa det rättsliga perspektivet i våra analyser som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Vi arbetar både med regeringsuppdrag och med analyser som vi själva initierat. Projekten har strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra beslutsfattare inom sektorerna. Projekten kan exempelvis handla om att följa upp och jämföra kvalitet, jämlikhet och effektivitet mellan regioner, kommuner eller utförare, pågående reformeringar eller att följa upp och utvärdera olika statliga reformer, satsningar och initiativ.
Hos oss får du möjligheten att:
• arbeta i projekt som kräver analytiskt tänkande och problemlösning
• fördjupa dig i aktuella och samhällsviktiga frågor inom våra sektorer
• analysera olika datakällor ut ett juridiskt perspektiv, identifiera samband och sätta resultat i ett större sammanhang
• delta i team där din expertis och förmåga att arbeta strukturerat efterfrågas och tas till vara
Hos oss får du använda din analytiska förmåga och erfarenhet för att ta fram kunskap som gör skillnad. Du kommer att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö i nära samarbeten med engagerade kollegor.
Vi söker dig som har:
• jur. kand. eller juristexamen.
• minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
• mycket goda kunskaper inom socialrätt.
• god förståelse för vad det innebär att ta fram underlag för beslutsfattande på nationell nivå.
• en god analytisk förmåga, det vill säga att formulera frågeställningar, hantera olika relevanta analysmetoder och datamaterial, se samband och omsätta datainsamling till analys och policyrelevanta slutsatser.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, som är vårt arbetsspråk.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av författningsarbete eller arbete i domstol.
• erfarenhet av utredningsarbete.
• erfarenhet av författningsarbete eller arbete i domstol.
• erfarenhet av utredningsarbete.
• erfarenhet av att arbeta med myndigheter och organisationer inom våra sektorer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi tror att de är avgörande för att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som:
• tar initiativ, driver ditt arbete framåt och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål.
• gärna arbetar tillsammans med andra och bidrar till ett inkluderande och hjälpsamt arbetsklimat.
• ser möjligheter och hittar praktiska lösningar även i utmanande sammanhang.
• har öga för detaljer och levererar arbete av hög kvalitet.
Att arbeta hos oss
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt mångfald vad gäller etnisk, social och kulturell bakgrund.
Din arbetsplats är vid myndighetens kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till regelbundet distansarbete upp till två dagar per vecka.
Vi erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid och ett generöst friskvårdsbidrag.
Tjänsten är på heltid och gäller en tidsbegränsad anställning under 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Organisatoriskt rapporterar du till en av enhetscheferna vid myndighetens analysavdelning.
Välkommen med din ansökan
Vi ser fram emot att få din ansökan med cv och ett personligt brev på svenska via vårt rekryteringsverktyg senast den 16 januari 2026. Din ansökan ska vara märkt med diarienummer dnr 0236/2025. Urval och intervjuer sker med start i januari.
Om du har frågor
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss från och med den 12 januari 2026. Innan dess har vi inte möjlighet att svara på frågor.
För frågor om anställningen, kontakta projektdirektör Marianne Svensson, marianne.svensson@vardanalys.se
, 08-690 41 40.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Josefine Blanck, hr-generalist, 08-6904118. Facklig kontaktperson för Saco är Eva Cooper Hagbjer, utredare, 08-690 41 37.
