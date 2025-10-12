Värd Värdinna Allt i allo RentalHome.se
Logistik & Distribution i Norden AB / Receptionistjobb / Ånge Visa alla receptionistjobb i Ånge
2025-10-12
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du hälsa gäster välkomna och piffa upp våra bostäder?
Vill du ta ansvar och synas på våra hemsidor?
Vill du göra avtryck och designa annonser, bostäder, lokaler?
Här finns ett jobb med många olika ingredienser.
Innefattar ibland även skötsel av, och städning av hem när gäster flyttar ut.
Jättestor fördel om du även kan göra viss renovering som att spackla måla tapetsera inreda hänga upp nya gardiner och liknande.
För mer information om företaget se www.rentalhome.se
och uthyres.euwww.ramsjocamping.com
och www.billebro.se
Om du dessutom vill ha flera arbetsuppgifter och mer timmar så finns det många:
Kundsupport och ta hand om gäster
Renovera, måla spackla
Sälja, annonsera ut varor och möbler som inte används
Inreda
Annonsera på expedia
Administration, fakturering
Reparera elektronik
Säg till om något av detta är intressant för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: kundservice@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Värd värdinna och mycket mer". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Villagatan 5 (visa karta
)
841 98 LJUNGAVERK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungaverk Jobbnummer
9552419