Värd på Låktatjåkko Fjällstation Sommarsäsongen 2026
2026-04-14
Är du den vi söker?
Är du en serviceinriktad person som vill ge gästerna en oförglömlig upplevelse på Sveriges högst belägna fjällstation? Vill du arbeta i en unik miljö, omgiven av storslagen natur där gästerna alltid är i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi nu dig som vill arbeta som värd på Låktatjåkko Fjällstation och tillsammans med oss anstränga dig lite extra för att skapa en härlig upplevelse för våra gäster i det vackra och storslagna området runt Björkliden och Riksgränsen. Vår målsättning är att våra gäster alltid ska vilja komma tillbaka till oss. Vi har en övergripande värdegrund med tre för oss viktiga punkter som du måste ställa upp på: Vi sätter gästen främst, vi arbetar tillsammans som en glad familj och vi värnar om området vi verkar i.
Ställer du upp på det - ja då passar du hos oss!
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för service och vill möta gäster högt över havet. Som värd på Låktatjåkko Fjällstation kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av:
Servera frukost, grädda våfflor samt laga- och servera middagar.
Städa och underhålla såväl rum som fastighet.
Hantera kassan och bokningssystemet Picasso.
Driva Låktatjåkko Fjällstation som det" lilla hotellet med ett värdskap som hemma hos dig".Profil
Du har ett genuint intresse för mat, natur, människor och service. Du är glad, positiv och framför allt en flexibel person som gillar utmaningar. Vidare hanterar du stress på ett positivt sätt och är en problemlösare med gästen i fokus. Du håller en hög kvalitet på ditt arbete och är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du har minst tre års erfarenhet från restaurangbranschen och gärna erfarenhet av arbete med städ. Självklart kan du HACCP på dina fem fingrar.
Förarbevis för skoter är meriterande.Om företaget
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i Norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor eller på vår camping.
Låktatjåkko Fjällstation är en helt unik anläggning med sängplatser, restaurang, bar, bastu och dusch nio km från Björkliden mitt i väglöst land, 1228 meter över havet.
Välkommen att besöka laplandresorts.se för med information.
Anställningsform:Säsongsanställning, med chans till förlängning.
Omfattning:80-100 %
Placeringsort:Björkliden
Tillträde:Enligt överenskommelse
Boende:Personalboende finns att tillgå
Sista ansökningsdag:Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vi tar kontakt via epost vidare i processen, så håll utkik i din epost och även skräppost, så du inte missar viktig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
