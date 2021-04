Vård och omsorgsboendet Blåvingevägen i Vallda söker sommarvikar - Vardaga AB - Undersköterskejobb i Kungsbacka

Vardaga AB / Undersköterskejobb / Kungsbacka2021-04-01Nu söker vi på Blåvingevägen omsorgspersonal till sommarvikariat sommaren 2021. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 6 juni 2021.Det här får du hos oss:Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.Förmånsportal med rabatter och förmåner. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris.En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb.Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud.Självklart har vi även friskvårdsbidrag, skobidrag, arbetskläder och kollektivavtal.Om BlåvingevägenI Vallda som ligger i närheten av Kungsbacka hittar du Blåvingevägens vård och omsorgsboende. Här arbetar engagerad och kunnig personal med äldre som drabbats av kroppslig sjukdom eller demenssjukdom.Blåvingevägen öppnar upp för samvaro, glädje och aktivitet. Boendets byggnad är välplanerad med tillhörande innergård och balkonger till de ljusa fina lägenheterna. Blåvingevägen inbjuder att leva ett liv med fysiskt och psykiskt välbefinnande.Enheten drivs på entreprenad av Vardaga.Demenscertifiering: Vi kommer att bli ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Demensakademin ( https://www.vardaga.se/var-aldreomsorg/demens/). Gruppchefer: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.VR-teknik: Vi har infört VR-teknik på boendet, som gör det möjligt för de som bor här att uppleva olika resor, äventyr eller spel via VR-glasögon. Läs mer om Vardagas VR-satsning här: Jorden runt på 40 minuter ( https://www.vardaga.se/jorden-runt-pa-40-minuter/). Som undersköterska är du oerhört viktig!Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.Det handlar framför allt om möten med människor, att kunna anpassa och läsa vad människor behöver. Du får kollegor och lär dig mycket om samarbete! Det händer ofta mycket roliga saker, aktiviteter och utflykter. Det är ett jobb med mycket skratt." Jirapinya MuangsiriDu står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.Med hjärtat på rätta ställetHos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: "Vi gör världen litet bättre, en människa i taget". Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetensTillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel CastanedaDin erfarenhet och kunskapVi tror att du:lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande.Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.Jag har alltid blivit trodd och satsad på. Det har varit mycket interna utbildningar, och när man kommer med idéer så lyssnar arbetsgivaren." Mårten Hedberg2021-04-01Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 31 mars 2021Har du frågor? 