Vård och omsorgs boende Muskötvägen i Åkersberga
2026-03-19
Här kommer du att arbeta
Vi välkomnar sjuksköterska/or som vill jobba på timmar även under sommaren! I rollen som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt.
Muskötvägen är ett trivsamt och modernt äldreboende beläget i Åkersberga, inom Österåkers kommun. Verksamheten erbjuder omsorg och omvårdnad för äldre med somatiska behov och demenssjukdom i en trygg och hemlik miljö. Vi erbjuder totalt 66 platser, varav 40 platser med demensinriktning, 20 platser med somatisk inriktning samt 6 korttids- och växelvårdsplatser.
Hos oss arbetar vi personcentrerat med den äldre i fokus. Vi värdesätter delaktighet, kontinuitet och ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vårt mål är att skapa livskvalitet och trygghet för de boende samt ett gott stöd för närstående.
Som sjuksköterska på Muskötvägen har du en central roll i teamet tillsammans med ytterligare tre kollegor. Du ansvar för medicinska bedömningar, handledning av omvårdnadspersonal samt samverkan med läkare och externa vårdkontakter. Du ges möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till verksamhetens utveckling i en organisation där kvalitet och kompetens står i fokus.
Vi arbetar i journalsystemet Sekoia och använder Sign it för digital signering och dokumentation, vilket bidrar till en strukturerad, säker och effektiv hantering av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Arbetstiden är förlagd till dagtid kl. 07.00-17.00 med tjänstgöring var fjärde helg.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska med engagemang för äldreomsorg och personcentrerad vård. Du är trygg i ditt yrkesutövande, ansvarstagande och van vid att fatta medicinska beslut.
Du trivs med att handleda och samarbeta med omvårdnadspersonal, har lätt för att kommunicera med kollegor, boende och närstående, och ser värdet av samarbete för att skapa hög kvalitet i vården.
Tidigare erfarenhet från äldreomsorg eller demensvård är meriterande, men viktigast är att du har ett genuint intresse för våra boendes välmående och utveckling.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega/ or som vill hjälpa oss och jobba på timmar / under sommaren Startdatum sker enligt överenskommelse.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller demensvård
Erfarenhet av handledning av personal
Kunskap om digitala journalsystem, t.ex. Sekoia och Sign it
Utbildning inom geriatrik eller demens
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 2026-04-15 Publiceringsdatum 2026-03-19 Kontaktperson för detta jobb
Cissi Dimitrova
E-postadress: tsvetoslavad@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
