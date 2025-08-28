Vård och omsorg ett framtidsyrke där du gör skillnad!
Vill du arbeta inom vård och omsorg och bidra till trygghet, respekt och livskvalitet?
Vill du arbeta inom vård och omsorg och bidra till trygghet, respekt och livskvalitet?

JobYard söker dig som är utbildad vårdbiträde eller undersköterska - eller som är intresserad av att utbilda dig inom området inför framtida anställning.

Om tjänsten
Som vårdbiträde eller undersköterska arbetar du med att stödja människor i vardagen, bidra till god omvårdnad och skapa en trygg tillvaro. Du är en viktig del i ett team där varje insats gör skillnad.
Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig omvårdnad såsom hygien, påklädning och måltider
Stöd vid medicinering (för undersköterskor)
Observation och dokumentation av hälsotillstånd
Skapa en trygg och respektfull miljö för brukaren
Vem söker vi?
För att bli aktuell för tjänsten krävs att du har:
Utbildning som vårdbiträde eller undersköterska (Komvux, YH eller motsvarande)
Intresse för människor och god samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta strukturerat, lyhört och professionellt
Vill du utbilda dig först?
Om du ännu inte har utbildning inom vård och omsorg, finns möjlighet att först genomföra utbildning innan anställning.
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid.
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd.
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande. När vi har en plats tillgänglig kontaktar vi dig för intervju och eventuell antagning.
Skicka in din ansökan redan idag för att visa intresse!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
