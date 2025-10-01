Varbergs kommun söker gatu- och parkarbetare
2025-10-01
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Vi söker 4 engagerade kollegor till vår avdelning Drift på Hamn- och gatuförvaltningen!
Är du en person som trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus och vill vara med och göra Varberg till en ännu bättre plats att leva på? Då är det kanske dig vi söker!
På Hamn- och gatuförvaltningen, Avdelning Drift är vi cirka 47 heltidsanställda som ansvarar för drift, skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, lekplatser, badplatser, motionsspår, allmänna platser - ja, stora delar av Varbergs kommuns allmänna utemiljö!
Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering för tjänsten så passa på och sök tjänsten redan idag !
Din huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av
* Plantering, ogräsbekämpning och bevattning
* Städning och skötsel av parker, lekplatser och grönområden
* Reparation av lekmaterial
* Gatuunderhåll
* Maskinkörning både mindre maskiner och större traktorer
* Vinterväghållning
* Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänstenKvalifikationer
Vi söker dig som har en trädgårdsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom grönyteskötsel eller liknande. Du har god fysik och trivs med att arbeta utomhus i alla väder. Som person är du samarbetsvillig, flexibel och tar gärna egna initiativ för att lösa uppgifter på ett effektivt sätt. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Meriterande egenskaper:
* Intresse för och erfarenhet av maskinkörning, exempelvis gräsklippare, traktor eller andra arbetsfordon
* Körkort för röjsåg och motorsåg
* God växtkunskap och förståelse för skötsel av olika växtmiljöer
* Utbildning i "Arbete på väg"
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
