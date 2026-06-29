Vår nästa stjärna inom lager och montering sökes
Submit AB / Lagerjobb / Flen Visa alla lagerjobb i Flen
2026-06-29
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Flen
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter lagerarbetare/montör till vår kund i FlenPubliceringsdatum2026-06-29Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Vi på Submit söker nu för vår kunds räkning dig som vill jobba som vill jobba som montör till en mycket attraktiv arbetsplats.Dina arbetsuppgifter
• Enklare montering
• Hjälp med in och ut-leveranser (Körningar)
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, lagspelare, gillar att jobba i ett högt tempo . Du fungerar väl i grupp, bidrar med bra inställning och strävar alltid efter att lämna ifrån dig jobb med hög kvalitetsnivå. Att du är noggrann och ansvarsfull ser vi som en självklarhet.
Uppdraget kommer hålla på tillsvidare.
Krav:
• Att du talar och skriver flytande svenska, samt kan göra dig förstådd på engelska.
• Tidigare erfarenhet inom lager
• B-körkort
Övrig information:
Plats: Flen
Tillträde: Omgående
Lön: enligt ök.
Arbetstider: 07.00-18.00, Mån-tors Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985893-2075385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Storgatan 20 (visa karta
)
641 45 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9983305