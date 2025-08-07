Var med på vår tillväxtresa - Framtidens bilvård börjar här
Nu söker vi dig som vill vara med från start och göra skillnad, både för kunder, miljön och vår gemensamma framtid.
Car Washap lanserar vår första anläggning i Borlänge hösten 2025, och det är bara början.
Vår ambition? Att bli Sveriges ledande aktör inom miljövänlig bilvård, med etableringar på de största köpcentrumen i landet och sedan vidare ut i Europa.
Som en av våra första medarbetare får du inte bara vara med och forma vår vardag, du får också växa med oss, utvecklas i din roll och bli en del av ett företag med stora mål och stark värdegrund.
Vi söker dig som:
Vill arbeta nära människor och ge service i toppklass
Är redo att ta ansvar, tänka nytt och jobba i ett företag med hjärta
Inte är rädd för att arbeta med kroppen då detta är en fysisk tjänst i kombination med kundbemötande.
Vill du vara med och skapa framtidens bilvårdsföretag?
Då är det nu du ska hoppa på.
Kvalifikationer för tjänsten
Minst 1 års erfarenhet av serviceyrke - t.ex. butik, hotell, restaurang, reception, serviceinriktat säsongsarbete såsom Sälen eller liknande.
En naturlig känsla för kundbemötande och ansvar
Fysiskt uthållig
Driv, positiv energi och en förmåga att ta eget ansvar
Måste kunna svenska
B-körkort krävs
Du blir vårt ansikte utåt och kommer spela en nyckelroll i hur våra kunder upplever både oss och tjänsten. Hos oss räknas personlighet, proaktivitet och respekt i varje kontakt. Ge det lilla extra för kunderna och gör den stora skillnaden.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag tillsammans med CV och referenser, urval sker löpande.
Berätta gärna lite om dig själv, din service erfarenhet och varför just du vill vara med på vår resa.
Skicka till: jobb@carwashap.com
Sista dag att ansöka är 10 september 2025.
