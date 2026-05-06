Var med på en spännande resa, bli saneringstekinker hos Enerco!
Enerco växer - och nu tar saneringsverksamheten klivet in i Luleå! Vi söker dig som vill vara med från början och bli en nyckelperson i ett litet, sammansvetsat team med stora framtidsplaner. Med spännande uppdrag redan på plats och fler på gång, söker vi nu en saneringstekniker som vill växa med Enerco och vara en del av en expansiv satsning i regionen.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Enercos räkning en Saneringstekniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Enerco under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Enercos önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Ta plats i uppstarten och var med och forma verksamheten från grunden.
Jobba hos en arbetsgivare som ligger i framkant inom industriella tjänster.
Arbeta i ett tajt och sammansvetsat teamPubliceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av ett litet team med högt tempo, tätt samarbete och stor frihet under ansvar. Som saneringstekniker på Enerco kommer du att arbeta med olika typer av industriell rengöring och sanering, med fokus på uppdrag ute hos kund.
Arbetet innebär bland annat:
Rengöring och sanering i brunnar, tankar och andra anläggningsdelar, med hjälp av spol- och sugbil
Daglig kontakt med kund på plats - du håller dem uppdaterade om vad som är gjort och vad som återstår
Nära samarbete med arbetsledare och kollegor för att lösa uppgifter effektivt och säkert
Resor i tjänsten kan förekomma. Du arbetar bekväma arbetstider 07:00-16:00 måndag-fredag.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Enerco. Du är en social person som är kommunikativ och trygg i din roll. Du trivs med att ta ansvar, vara modig och våga be om hjälp när det behövs - speciellt i en liten och dynamisk grupp där samarbete är avgörande. Du är van att hålla kunder uppdaterade och är flexibel. Att du är stresstålig och har ett lösningsfokuserat arbetssätt är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.
Meriterande är om du har erfarenhet från branschen sedan tidigare eller innehar ADR-Tank, men det är inget krav.
Krav för tjänsten:
C-körkort
Innehar giltig YKB
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://enerco.se/
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enerco Group Norrbotten Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
