Var med och utveckla framtidens tandvård - som tandsköterska på Cura Tan...

Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Östersund Visa alla tandsköterskejobb i Östersund
2025-09-19
Just nu händer det något riktigt spännande i Jämtland.
Vi på Cura Tandvård, en del av Dentalum, står inför en ny fas av tillväxt, utveckling och möjligheter i regionen - och vi söker nu en nyckelperson till vårt team i Östersund. Vi söker en tandsköterska som vill vara med och forma framtidens tandvård tillsammans med oss. Någon som både brinner för sitt yrke och för att skapa trygghet, kvalitet och glädje i patientmötet - och som vill vara en del av något större. Det här är inte bara ett nytt jobb. Det är ett steg in i en växande och värderingsstyrd organisation där du kommer att få växa, bidra och göra verklig skillnad.
Vad innebär rollen?
Hos oss får du ett brett, varierat och stimulerande uppdrag där delegerat arbete är en självklar del av vardagen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller ett intresse för att utvecklas inom, områden såsom:
Injektioner Provisorier Scanning Röntgen och annan delegerad behandling
Du blir en viktig kugge i ett mindre men sammansvetsat team. Idag består kliniken av 3 tandsköterskor, 2 tandhygienister och 1 tandläkare - och vi arbetar i solo-group tillsammans med annat team inom verksamheten.
Stämningen är varm, professionell och lösningsfokuserad. Vi tror på frihet under ansvar och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas.
Varför Dentalum?
Dentalum är en växande tandvårdskoncern med snart 30 kliniker och över 350 medarbetare i hela Sverige.
Vi tror på framtidens tandvård - där lokal närvaro kombineras med långsiktigt tänk, moderna arbetssätt och starka värderingar.I Jämtland står vi just nu inför en spännande expansionsresa - och som tandsköterska i Östersund kommer du att ha en viktig roll i att forma både vår klinik och vår närvaro i regionen. Det är ett perfekt läge att kliva på - när så mycket händer.
Vem är du?
Du är utbildad tandsköterska och älskar att arbeta patientnära. Du har en trygg hand, ett professionellt bemötande och är van att ta ansvar. Erfarenhet av delegerat arbete är meriterande - men det viktigaste är att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046) Arbetsplats
Dentalum Kontakt
Dajana Houdek dajana.houdek@dentalum.com Jobbnummer
9517170