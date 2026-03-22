Var med och starta en ny hudläkarmottagning i Falkenberg!
Undersköterska sökes till nystartad hudläkarmottagning i Falkenberg
Falkenbergs Hudläkarmottagning öppnar i början av augusti på Kvarngatan 2 i Falkenberg - och vi söker nu en erfaren undersköterska som vill vara med från start och bygga upp verksamheten tillsammans med oss.
Mottagningen kommer huvudsakligen att ta emot patienter inom det specialiserade vårdvalet i Region Halland (remisser och egenremisser), samt i viss mån privatbetalande patienter och patienter via sjukvårdsförsäkringar.
Vi kommer bedriva medicinsk hudsjukvård - ingen kosmetisk verksamhet.
Om verksamheten
Vi kommer att utreda och behandla ett brett spektrum av hudsjukdomar och hudtumörer. Arbetet innefattar bland annat:
Läkarmottagningar
Hudoperationer
Kontaktallergiutredningar
Bensårsbedömningar och omläggningar
UVB- och PDT-behandlingar
Om rollen som undersköterska
Som undersköterska blir du en nyckelperson i verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar:
Receptionsarbete
Hantering av TeleQ och 1177
Provtagning, stygntagning, såromläggningar
Assistans vid mottagningsbesök
Assistans vid operationer
Du kommer att arbeta nära läkare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.
Vi söker dig som:
Har minst 10 års erfarenhet som undersköterska
Har arbetat i Cosmic och är administrativt kunnig
Har erfarenhet från hudsjukvård eller operativ specialistmottagning (t.ex. kirurgi, ortopedi eller gynekologi)
Trivs med patientkontakt och har ett lösningsorienterat arbetssätt
Är flexibel och trygg i att arbeta i en mindre, nystartad verksamhet
Motiveras av att vara med och bygga upp något nytt
Vi erbjuder
En central roll i en nystartad mottagning
Stor möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling
Konkurrenskraftig lön
Förmåner som överstiger regionala och kommunala alternativ
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med kort personligt brev och CV - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: karl.torell@falkenbergshud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Hudläkarmottagning AB
(org.nr 559533-0308), https://falkenbergshud.se
Kvarngatan 2 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Kontakt
Verksamhetschef
Karl Torell karl.torell@falkenbergshud.se Jobbnummer
9811827