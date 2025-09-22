Var med och skapa trygg tandvård - som tandsköterska hos Gylle Tandvård,...
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Borlänge Visa alla tandsköterskejobb i Borlänge
2025-09-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentalum Operations AB (publ) i Borlänge
, Ludvika
, Nacka
, Enköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Letar du efter en arbetsplats där du får vara en viktig del av teamet - varje dag?
På Gylle Tandvård i Borlänge, en del av Dentalum, söker vi nu en tandsköterska som vill arbeta med kvalitet, omtanke och arbetsro i fokus. Här får du en vardag där patienten alltid står i centrum - och där du får bidra till att skapa trygghet både i behandlingsrummet och för teamet runt omkring dig.
Vi är en etablerad och omtyckt klinik med stark lokal förankring och lång erfarenhet - och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt stabila team.
Vad innebär rollen?
Hos oss arbetar du framför allt med assisterande arbete, steril och kliniknära uppgifter, i nära samarbete med tandläkare och övriga kollegor. Vi jobbar lugnt, metodiskt och strukturerat - med fokus på kvalitet i varje möte.
Du blir en del av en trygg och positiv arbetsmiljö där alla hjälps åt, där man har roligt på jobbet och där det finns utrymme att växa i sin yrkesroll, utan stress eller prestige.
Vem är du?
Du är utbildad tandsköterska och trivs i en vardag där du får bidra till struktur, lugn och god stämning. Du gillar att assistera och är trygg i patientnära situationer. Du är varm, noggrann och uppskattar att vara en del av ett mindre team där samarbete är A och O.
Erfarenhet är meriterande - men vi välkomnar även dig som är ny i yrket men har rätt inställning och vilja att lära dig.
Varför Gylle Tandvård & Dentalum?
Dentalum är en växande tandvårdskoncern med snart 30 kliniker och över 350 medarbetare i hela Sverige.
Vi tror på framtidens tandvård - där lokalt engagemang, hög kvalitet och omtanke går hand i hand.Hos oss på Gylle Tandvård får du det bästa av två världar:
• En stabil, uppskattad klinik med stark förankring i Borlänge - En organisation som växer, utvecklas och satsar på sina medarbetare Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046) Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9520521