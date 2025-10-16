Var med och skapa Gustafkliniken Vårdcentral- SSK helg jobb
2025-10-16
Vill du vara med och utforma Sveriges i särklass bästa vårdkedja?
Vi vet att personalen är fundamentet i bra vård. Därför har vi startat Gustafkliniken - en privat klinik där vi skapar de bästa förutsättningarna för att du ska få utöva din yrkesroll fullt ut. På Gustafkliniken vill vi ge vårdpersonalen sin stolthet och passion tillbaka så att vi kan lyfta vården i Sverige till helt nya nivåer. Vill du vara med på vår resa?
Just nu söker vi sjuksköterskor till vår vårdcentral i Lidingö Centrum som vill arbeta på lördagar (09-14.00). Det behöver inte vara alla lördagar men gärna minst ett pass i månaden. Vi vill anställa dig för att du är en av de allra bästa. Förutom din yrkesmässiga kompetens sätter du patienten i fokus och har en stark drivkraft att vilja förbättra vården.
Du kan förvänta dig att få de bästa förutsättningarna i allt från arbetsredskap och flexibilitet i arbetstider till marknadsmässig lön och förmånliga villkor. Hos oss tar vi hand om varandra. Det märks lika mycket i kulturen som i omsorgen vi lagt på våra lokaler, arbetskläder och inte minst de där små sakerna som gör att både du och våra patienter känner sig viktiga och uppskattade.
För oss är det avgörande att du som arbetar här vill vara med och påverka. Kompetensutveckling är en självklarhet liksom nyfikenhet och drivet att hela tiden bli bättre. Vi ser vård som ett långsiktigt samarbete mellan oss och våra patienter där inspiration är lika viktigt som ordination för att ge varje människa möjlighet till en friskare tillvaro.
Det kan låta som en klyscha att vi vill att det ska vara roligt på jobbet. Men sanningen är att det är en av våra starkaste övertygelser. När du känner glädje över att gå till jobbet varje dag, så vet vi att du kommer att göra ett fantastiskt jobb. Och som sagt, personalen är fundamentet i bra vård. Delar du vårt synsätt?
Dina personliga egenskaper
• Stort engagemang för patientens bästa
• Genuint intresse av patientmötet
• Mycket goda kommunikationsfärdigheter
• Empatiskt förhållningssätt
• Öppen och intresserad av att arbeta med digitala verktyg som underlättar och förbättrar totalupplevelsen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
