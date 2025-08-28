Var med och lyft Sveriges hjältar - gör affärer med mening!
2025-08-28
Militum Respons, tidigare Militärrabatt, finns till av en viktig anledning:
Att höja statusen för alla som verkar för Sveriges skydd och säkerhet - militär, polis, räddningstjänst, tull och kustbevakning. De som varje dag bär samhällets förtroende. De som kliver fram när det behövs som mest.
Sedan 2017 har vi förhandlat fram rabatter och förmåner till just dessa yrkesgrupper. Nu är det dags att ta nästa steg - och vi behöver två nya kollegor till vårt team!
Kika gärna in vår hemsida för att läsa mer om oss och vilka som är våra partners idag: www.militum.se
Vi söker dig som:
Trivs med att skapa affärer och relationer - främst via telefon och Teams
Gillar att arbeta mot tydliga mål och nå konkreta resultat
Har hög aktivitet, självgående driv och teamkänsla
Vill växa med ett företag som gör något större än bara affärer
Du kommer bli en nyckelspelare i att skapa samarbeten mellan företag och våra samhällsbärare. Hos oss gör du inte bara skillnad för våra användare - du är med och bygger nästa kapitel i vår resa.
Vad vi erbjuder:
Möjligheten att arbeta med ett tydligt syfte
Engagerat team där samarbete och resultat går hand i hand
Fast lön + prestationsbaserad ersättning
Kontor centralt
Låter det intressant? Då vill vi gärna träffa dig! Skicka din ansökan snarast - vi intervjuar löpande.
Låter det intressant? Då vill vi gärna träffa dig! Skicka din ansökan snarast - vi intervjuar löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: petra.broberg@militum.se
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Militum Respons AB
Kopparbergsvägen 45
722 19 VÄSTERÅS
Kontakt
Petra Broberg petra.broberg@militum.se
