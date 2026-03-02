Var med och förverkliga drömmen om ett körkort (Sthlm city)
Här få du möjlighet att jobba i en omväxlande miljö i både kundtjänst, reception och med att förrätta teoriprov. Är du serviceinriktad och gillar att ha fartfyllda arbetsdagar med många kundmöten kan det här vara ditt nya jobb!
"Det bästa med att jobba som kundtjänsthandläggare är att det är socialt och varierande samt att jag får arbeta med problemlösning. Under en arbetsdag kommer jag i kontakt med många olika kunder med olika behov. För att hjälpa kunden på bästa sätt måste jag förstå och anpassa mig till varje unik situation. Det är både utmanande och utvecklande", berättar Nathalie en medarbetare.
Var med och förverkliga drömmen om ett körkort (Sthlm city)Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkortsområdet och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du som kundtjänsthandläggare till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen med att genomföra de olika arbetsuppgifterna. I ditt dagliga arbete kommer du att möta många olika kunder, så bemötande och tydlig information är därför viktiga delar i ditt arbete. En stor del av arbetet kommer till en början att vara att bemanna den nationella kundtjänsten (telefoni). Här tar du emot samtal och svarar på frågor som rör bokning av prov men även betalning/avgifter samt övriga frågor kring Förarprovs verksamhet i hela Sverige. I takt med att du känner dig trygg med dina arbetsuppgifter ingår det även myndighetsutövande där du förrättar teoriprov både i grupp, individuellt och ibland med tolk. Tidvis innebär arbetet högt tempo så du behöver trivas med det som en del i arbetet och du arbetar enligt fastlagt schema. Du kommer bland annat att arbeta med:
Receptionsarbete
Kundtjänst (telefoni)
Förrätta kunskapsprov
Svara på kundfrågor
Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
Utföra allmänna kontorsgöromål
"Det jag är mest stolt över är att vara en del av en verksamhet som bidrar till att tillföra något positivt till samhället, som till exempel att besvara frågor och ge tydlig information som kan hjälpa kunden på vägen mot körkortet. Det känns betydelsefullt.Sen är vi en positiv arbetsgrupp som präglas av en stark gemenskap, där vi lär av varandra och stöttar varandra i det dagliga arbetet samtidigt som vi har roligt tillsammans", fortsätter Nathalie.
Den aktuella lönenivån för tjänsten är 28.500 - 32.000 kronor/månaden, beroende på arbetslivserfarenhet.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Vem är du?
Du kommer att vara vårt ansikte utåt och den första kontakten gentemot våra kunder. Därför ser vi att du är en trygg och serviceinriktad person som tycker om att möta nya människor. Då tempot ofta är högt behöver du vara stresstålig. Det är viktigt att du är en kommunikativ person, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt samt anpassar din kommunikation till mottagaren. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Därutöver har du ett flexibelt och problemlösande förhållningssätt och du kan enkelt anpassa dig till nya omständigheter och situationer, alltid med kundens och organisationens bästa i fokus.
Vi söker dig som
har en gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten
har goda kunskaper i svenska både i läsförståelse, tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal
har goda datorkunskaper
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
