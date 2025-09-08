Var med och förändra tandvården - som tandsköterska hos Lövånger Tandvår...
2025-09-08
Nu händer det saker i Västerbotten - och du kan vara med.
Lövånger Tandvård är en liten, välfungerande klinik med stark lokal förankring. Här möts patienter av värme, omtanke och hög kvalitet - i en lugn miljö där vi känner våra patienter och där det kollegiala samarbetet sitter i väggarna. Nu söker vi en tandsköterska till en deltidstjänst på 50-80%. Hos oss får du ta plats i ett litet team där allas insatser räknas - och där du varje dag bidrar till trygg och personlig tandvård. Det här är Dentalum 2.0 - en ny era i svensk tandvård, där utveckling och närhet går hand i hand. Och vi vill att du följer med oss på resan.
Vad innebär det för dig?
Du blir en viktig del av ett stabilt, sammansvetsat team med mycket erfarenhet Du arbetar brett - med assistans, steril, och bemötande i fokus Du är med och skapar en trivsam miljö där både kollegor och patienter känner sig trygga Du jobbar i trevliga lokaler i centrala Lövånger, med korta avstånd till både hav och natur
Vem är du?
Du är utbildad tandsköterska med ett varmt bemötande, ett noggrant arbetssätt och ett genuint intresse för människor. Du trivs i ett mindre team där man hjälps åt och stöttar varandra. Att bidra till en trygg stämning, både i behandlingsrummet och i fikarummet, känns naturligt för dig.
Varför Lövånger Tandvård (Dentalum)? Lövånger Tandvård är en del av Dentalum - en växande tandvårdsgrupp med snart 30 kliniker och över 350 medarbetare runt om i Sverige. Hos oss får du tryggheten i en liten, personlig klinik - samtidigt som du är en del av något större. Vi tror på framtidens tandvård, där lokalt engagemang möter långsiktigt tänk, och där människan alltid står i centrum.
Det här är mer än ett jobb - det är en meningsfull roll i ett engagerat team. Hos oss får du göra det du är bäst på: ge omtänksam tandvård och bidra till en arbetsmiljö där både patienter och kollegor trivs. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046) Arbetsplats
Dentalum Kontakt
Mona Lafta mona.lafta@lovangertandvard.se Jobbnummer
9497026