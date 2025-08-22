Var med och förändra tandvården - som tandhygienist hos Dentalum i Skene
2025-08-22
Vill du kombinera tryggheten i en etablerad, familjär klinik med utvecklingsmöjligheter i en växande organisation? Då kan det här vara din nästa arbetsplats. På Kungsfors Tandvård i Skene möts du av ett varmt, sammansvetsat team där arbetsglädje, omtanke och hög kvalitet genomsyrar allt vi gör. Kliniken är välkänd i området, med lång tradition av personlig tandvård och nära relationer - både inom teamet och med våra patienter. Nu söker vi dig som är tandhygienist och som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din personlighet.
Det här är inte bara ett jobb. Det är en chans att bli en viktig del av en klinik där du verkligen räknas - och där du får både trygghet och utveckling i vardagen. Det här är Dentalum 2.0. En ny era. En resa som kombinerar lokal närvaro med stora möjligheter.
Vad innebär det för dig?
Du blir en del av ett stabilt team med genuin sammanhållning och hög kompetens Du får arbeta självständigt med stort förtroende - men alltid med stöd nära till hands Du bidrar till att skapa en trygg, omtänksam upplevelse för våra patienter Du får möjlighet att utvecklas vidare inom ditt yrke, i en organisation med tydligt framtidsfokus Du arbetar i en trivsam klinik med personlig atmosfär - där både patienter och medarbetare känner sig hemma
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som brinner för att ge förebyggande vård av hög kvalitet. Du har ett empatiskt bemötande, är noggrann och ansvarstagande - och du gillar att samarbeta med andra. Att bidra till en positiv stämning på jobbet är en självklarhet för dig, och du ser värdet i både det lilla och det stora.
Varför Dentalum?
Dentalum är en växande tandvårdskoncern med snart 30 kliniker och över 350 medarbetare i hela Sverige. Vi tror på framtidens tandvård - där lokalt engagemang möter långsiktigt tänk, och där människan står i centrum. På Kungsfors Tandvård får du det bästa av två världar: den familjära känslan från en etablerad klinik och styrkan från en större organisation som satsar på kvalitet, utveckling och människor.
Det här är mer än ett jobb - det är en möjlighet att göra skillnad.
Som tandhygienist hos oss får du chansen att bidra till bättre folkhälsa, skapa friska leenden och växa - både professionellt och som människa. Ersättning
