Var med och förändra tandvården - som klinikchef hos Dentalum i Linköpin...
Dentalum Operations AB (publ) / Tandläkarjobb / Linköping Visa alla tandläkarjobb i Linköping
2025-09-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentalum Operations AB (publ) i Linköping
, Mjölby
, Hultsfred
, Jönköping
, Nacka
eller i hela Sverige
Just nu händer det något stort inom svensk tandvård. Dentalum är inne i en ny era - där vi inte bara bygger vår organisation, utan också något ännu större: framtidens tandvård. Och nu söker vi en klinikchef som vill leda den resan på två av våra fina kliniker - Stångå Tandklinik i Linköping och Svartå Tandklinik i Mjölby.
Det här är inte bara ett chefsjobb. Det är en möjlighet att vara med och förändra - på riktigt. Att leda med hjärta, lyfta ett helt team och skapa en kultur där människor både trivs och utvecklas.
Vad innebär rollen?Som klinikchef hos oss har du en avgörande roll i att driva verksamheten framåt - både strategiskt och operativt. Du leder och coachar ditt team, arbetar nära verksamheten, följer upp nyckeltal och säkerställer att både arbetsmiljö och patientupplevelse håller högsta kvalitet.
Du kommer arbeta över två kliniker med engagerade medarbetare, stark lokal förankring och stor potential. Tillsammans med tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister blir du den självklara navet i utvecklingen - och en viktig del av Dentalums fortsatta tillväxtresa i Östergötland.
Det är en roll för dig som trivs i förändring, som vill vara med och forma och som ser möjligheter där andra ser hinder.
Vad får du hos oss?Du blir en nyckelspelare i Dentalum 2.0 - vår mest expansiva fas hittills. Vi bygger en kultur där människor, inte system, är det viktigaste. Där ledarskap handlar om närvaro, mod och riktning - inte prestige.
Hos oss får du:
• Möjlighet att påverka, bygga och växa - både som ledare och person
• Vara del av ett sammanhang där det är högt i tak, varmt i tonen och fullt fokus framåt
Utvecklingsmöjligheterna? De är oändliga. På riktigt.
Vem söker vi?Vi söker dig som är tandläkare och som brinner för det kliniska arbetet - men också för människor, utveckling och att skapa en arbetsplats där teamet trivs och växer. Du är trygg, engagerad och van att ta ansvar. Hos oss får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ledarskap, i en roll där du gör verklig skillnad - varje dag.
Intresserad? Hör av dig till: Dajana Houdek Chief Growth Officer & Talent Acquisition 076-780 93 33 dajana.houdek@dentalum.com
Det här är inte bara en ny tjänst - det är ett nytt kapitel. Och vi söker dig som vill vara med och skriva det. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046) Arbetsplats
Dentalum Kontakt
Dajana Houdek dajana.houdek@dentalum.com Jobbnummer
9518607