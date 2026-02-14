Var med och driv vår förening framåt! Nu söker vi en sportchef
Varbergs GIF Gymnastik söker en engagerad och inspirerande sportchef för att leda vår förening mot visionen ;Rörelse hela livet. Som sportchef kommer du att vara föreningens verkställande chef, med ansvar för att utveckla och stödja våra anställda, ideella ledare och gymnaster.
Du kommer att ha övergripande ansvaret för verksamheten och rapportera till styrelsen.
Du kommer ha personalansvar för 2-3 medarbetare samt få förmånen att leda och utveckla föreningens ledare och anställda mot nya mål.
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten, personal, ekonomi, arrangemang samt driva föreningsutveckling med vår verksamhetsplan och vision i fokus.
I rollen ingår personal, budget och arrangemang ansvar. I arbetet ingår att säkerställa att våra ca 150 ideella ledare arbetar efter vår värdegrund och att den träning vi erbjuder är kvalitativ, hållbar och utvecklande.
Du ska tillsammans med personal och styrelse bidra till att säkra framtida lokaler, kvalitetssäkra breddgymnastik samt samt leda föreningens långsiktiga utveckling mot nationell toppnivå.Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
Ledarskap: Rekrytera och introducera nya ledare, samt utveckla befintliga. Hålla i utbildningar och ledarmöten i föreningen.
Arbetsmiljö och personalansvar: Närvarande chef för de anställda inom föreningen.
Verksamhetsansvar: Ansvara för den dagliga driften, personal och ekonomi.
Evenemangsplanering: Övergripande ansvar för läger, tävlingar och uppvisningar.
Kommunikation: Säkerställa god kommunikation med ledare och gymnaster.
Föreningsutveckling: Driva föreningens årshjul och utvecklingsplaner.Kvalifikationer
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och finansiering.
Vana att arbeta självständigt och driva utvecklingsarbete.
Meriterande om du har kunskap om gymnastikens verksamheter och organisation.
Gärna insikt i ideell föreningsverksamhet.
Personprofil:
Vi söker dig som är strukturerad, lyhörd och har en förmåga att inspirera andra. Du bör vara flexibel och ha ett tydligt men ödmjukt ledarskap. Du behöver kunna jobba självständigt, driva utvecklingsarbete, vara strukturerad, hitta kreativa lösningar, samt inspirera våra ledare att utvecklas i mötet med våra barn, ungdomar och motionärer.
Du ska vara en positiv förebild och föreningens ansikte utåt. Du ska kunna uttrycka dig professionellt i tal och skrift.
För frågor gällande tjänsten välkommen att maila:
styrelsens ordförande Parisa G Bonander varbergsgifgymnastik@gmail.com
Tjänst:
Typ: Tillsvidareanställning, 100%
Tillträde: Snarast
Arbetstider: Flexibelt, kvällar och helger ingår Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: varbergsgifgymnastik@gmail.com Omfattning
