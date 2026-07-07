Var med och driv italiensk restaurang i fjällvärlden

Va Edä åm AB / Kockjobb / Storuman
2026-07-07


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Restaurang Montagna startades i centrala Tärnaby i Västerbottens inland i vintras och har fokus på pizza, pasta och á la carte. Vi söker personal som vill vara med och göra skillnad för många och i mycket i ett litet team.
I första skedet söker vi en pizzabagare, som kan pizza från grunden. Vi ser gärna att du även har kockerfarenhet eller åtminstone viljan att lära dig mer om á la carte. Du kommer att ha en viktig roll och göra skillnad redan från start i vår växande verksamhet, med andra ord bör du vilja och kunna klara att arbeta framåtlutat och självständigt i köket.
Du behövs redan från onsdag 8 juli eller så snabbt som möjligt. Tjänsten är inledningsvis minst 75% och prövotid augusti ut. Vår förhoppning och mål är att utöka våra öppettider eller öppetdagar och erbjuda heltidsarbeten året runt.
Önskemål av egenskaper: Självständig, ansvarsfull, initiativförmåga, positiv, serviceminded, kommunikativ, pålitlig i agerande och tid, uthållig, fungera i team och prestigelös.
Språkkrav: Flytande svenska, mycket bra engelska och helst förståelse av norska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Restaurangmontagna@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizza är gött!".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Va Edä åm AB (org.nr 559547-5665)
Bergastigen 2 (visa karta)
925 31  TÄRNABY

Kontakt
Restaurangchef - Delägare
David Larsson
Restaurangmontagna@gmail.com
0761353360

Jobbnummer
9995707

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