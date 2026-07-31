Var med och driv italiensk restaurang i fjällvärlden
Va Edä åm AB / Servitörsjobb / Storuman Visa alla servitörsjobb i Storuman
2026-07-31
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Restaurang Montagna startades i centrala Tärnaby i Västerbottens inland i vårvintras och har fokus på pizza, pasta och á la carte. Vi söker serveringspersonal som vill vara med och göra skillnad, för många och i mycket, i ett litet team.
Vi söker dig som har erfarenhet av yrkesrollen och förstår vikten av din arbetsinsats och uppgifter för att förbereda och underlätta bra service i daglig drift.
Du kommer att ha en viktig roll och göra skillnad redan från start i verksamheten, med andra ord bör du vilja och kunna klara att arbeta framåtlutat och självständigt med ett gott självförtroende.
Tjänsten är inledningsvis minimum 75% med prövotid september ut eller enligt annan överenskommelse.
I dagsläget är Montagna kvällsöppet fem dagar i veckan. Vår förhoppning, ambition och mål är att utöka våra öppettider och öppetdagar och erbjuda trygga heltidsarbeten året runt.
Att trivas på och med sitt arbete är en rättighet i vårt tycke och därför sätter vi större vikt vid personliga egenskaper än vad du gjort eller varit tidigare.
Önskemål av egenskaper: Självständig, ansvarsfull, initiativförmåga, positiv, serviceminded, kommunikativ, pålitlig i agerande och tid, uthållig, fungera i team och prestigelös.
Språkkrav: Flytande svenska, mycket bra engelska och helst förståelse av norska.
Vad behöver och förväntar du dig av oss?
Du behövs och önskas så snart som möjligt så kontakta oss redan idag! :-D Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: Restaurangmontagna@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service är min grej!". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Va Edä åm AB
(org.nr 559547-5665)
Bergastigen 2 (visa karta
)
925 31 TÄRNABY Kontakt
Restaurangchef - Delägare
David Larsson Restaurangmontagna@gmail.com 0761353360 Jobbnummer
10017285