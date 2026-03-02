Var med och bygg upp nya AVA/IMA i Ljungby
2026-03-02
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vill du arbeta nära patienten i en verksamhet med tempo, bredd och stark teamkänsla? Nu bygger vi upp en ny akutvårdsavdelning (AVA) med intermediärvårdsplatser på Ljungby sjukhus - och vi söker dig som vill vara med från start.
Akutvårdsavdelningen är en del av akutkliniken, som tillsammans med länets två akutmottagningar utgör en central del av vården för akut sjuka och skadade patienter. På kliniken arbetar nästan 200 engagerade medarbetare. Vi är en akademisk akutklinik med goda möjligheter till lärande och utveckling i vardagen.
Det här är AVA med IMA-platser i Ljungby:
Den nya avdelningen ska förbättra patientflödet på sjukhuset och stärka omhändertagandet av patienter som behöver mer övervakning och behandling än vad andra medicinska områden på sjukhuset kan erbjuda. I ett första steg kommer vi att starta upp tre IMA-platser och några AVA-platser. I nästa steg, efter sommaren, kommer vi att öppna resten av AVA med fler platser. Totalt kommer avdelningen då ha 16 AVA-platser och tre IMA-platser.
Hos oss möter du patienter med tillstånd inom bland annat medicin, kirurgi, ortopedi och infektion. Vårdtiderna är oftast korta och arbetet präglas av:
* snabba utredningar och tidiga beslut
* tät monitorering och uppföljning
* nära samarbete mellan professioner
* högt men strukturerat patientflöde
Hos oss får du:
* en inledande bred internutbildning
* möjlighet att göra avgörande insatser för patienter i behov av akutvård
* vara med och bygga upp en ny verksamhet
* arbeta i multiprofessionella team
* kontinuerlig fortbildning
möjlighet att utvecklas vidare inom intermediärvård och akutsjukvård
Som undersköterska har du en viktig roll i den nära patientvården och i teamet runt patienten. Arbetet är varierande och patientnära. Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* omvårdnad av patienter
* provtagning
* EKG-tagning
* såromläggningar
* assistering vid läkarundersökningar
Som undersköterska arbetar du med både intermediärvård och patienter på akutvårdsavdelningen, utefter din kompetens. För ytterligare variation och kompetensutveckling finns möjlighet att kombinera tjänstgöring med andra enheter på sjukhuset. Eftersom det är en ny avdelning kommer du få utbildning innan avdelningen öppnar samt en individanpassad introduktion och en mentor. Blir du nyanställd i Region Kronoberg får du också en regionövergripande introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad undersköterska
* trivs i ett högt tempo
* är flexibel och strukturerad
* bidrar till ett gott teamarbete
Erfarenhet från akutsjukvård, intermediärvård eller liknande är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
