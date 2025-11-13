Vår kyrkoherde går i pension och nu söker vi en ny i Askersund
Eskilstuna Pastorat / Chefsjobb / Askersund Visa alla chefsjobb i Askersund
2025-11-13
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Pastorat i Askersund
, Hallsberg
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Välkommen till Askersunds pastorat
Ett pastorat där tradition möter förnyelse-där din närvaro, ditt mod och din drivkraft kan göra verklig skillnad. Här får du möjligheten att leda i ett sammanhang där kyrka, kommun och civilsamhälle samverkar för människors bästa.
Du kliver in i en organisation som nu är redo för fortsatt utveckling och har viljan att forma framtidens församlingsliv. I pastoratet prioriteras arbetet med barn och unga, ideella och hållbarhet. I arbetslaget och bland de förtroendevalda styrs arbetet av de ledord vi gemensamt har tagit fram: respekt, ansvar, inkluderande och lojalitet.
Vi har många engagerade ideella medarbetare och förtroendevalda, samt ett rikt musikliv. Musiken fyller en viktig funktion i gudstjänstlivet och kan för många vara en väg till tro.
Om Askersunds pastorat
Askersunds pastorat bildades för fyra år sedan och omfattar tre församlingar som är Askersund-Hammar församling, Lerbäck församling och Snavlunda församling, med sammanlagt sju kyrkorum där vi kontinuerligt firar gudstjänst i tre av dem. I pastoratet möts småstaden Askersund med sin närhet till Tiveds skogar, Vätterns skärgård och den vida landsbygden.
Pastoratet har ca 7500 kyrkotillhöriga. Som kyrkoherde är du andlig ledare och chef för ca 30 medarbetare.
Vi söker en kyrkoherde som vill leda oss med både trygghet och lyhördhet in i framtiden. Vårt pastorat står på stadig grund av levande traditioner och en stabil organisation, men också på tröskeln till något nytt. Här finns tre församlingar med olika uttryck och särprägel och som nu fortsatt behöver utvecklas till en gemensam helhet.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som kyrkoherde har du det övergripande ansvaret för församlingens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder arbetet tillsammans med två arbetsledare, genom att vara en närvarande och engagerad chef som skapar en arbetsmiljö präglad av samarbete, tydlighet och delaktighet. Tillsammans med medarbetare, kyrkoråd, förtroendevalda och församlingsbor verkar du för att utveckla och stärka församlingens liv och verksamhet
I tjänsten ingår även en prästs vanliga arbetsuppgifter där firande av gudstjänster, kyrkliga handlingar, samtal och möten med människor i alla åldrar.
Tjänsten har sin utgångspunkt i Askersund. Arbete på kvällar, helger och storhelger ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning.
Innehar behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning
Har B-körkort då resor ingår i tjänsten.
Har grundläggande kunskaper i Officepaketet och arbetar bekvämt i digitala miljöer (Teams, e-post m.m.)
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en ledande befattning där du bland annat haft personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god teologisk förankring och är tydlig i ditt ledarskap - en person som med engagemang och närvaro vill inspirera och vägleda både medarbetare och församlingsbor. Du har förmågan att se helheten i pastoratets uppdrag och kan balansera strategiskt tänkande med operativt arbete på ett klokt och inkluderande sätt.
Du är välvilligt inställd till att arbeta ekumeniskt och ser värdet i samverkan över gränser, där kyrkan får vara en naturlig mötesplats för tro, gemenskap och engagemang.
Som ledare är du strukturerad, självgående och ekonomiskt medveten. Du har förmågan att skapa ordning, tydlighet och delaktighet i organisationen. Samtidigt är du relationsskapande och trivs i mötet med människor.
Du har en inkluderande människosyn och ser mångfald som en styrka. Vi ser det som en självklarhet att du tycker om att vara kyrkoherde och att du aktivt deltar i pastoratets verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och självklart delar du Svenska kyrkans grundläggande värderingar!
Varmt välkommen med din ansökan.Så ansöker du
Ansök senast 2025-12-10Övrig information
Intervjuer med domkapitlet: 2026-01-07
I den här rekryteringen kommer vi be dig om ett utdrag ur belastningsregistret om du blir aktuell för tjänsten.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslut av rekryteringen. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Pastorat
(org.nr 252004-9053) Arbetsplats
Askersunds Pastorat Kontakt
HR-generalist
Anetth Persson 016-4033610 Jobbnummer
9602662