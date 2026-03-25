Vår kvinnliga kund i Grästorp söker en "bästa kompis".
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och har stort ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Du kommer att följa med vår kund på hennes aktiviteter ex. Diggiloo-konserter, bowling, fika, åka till Liseberg mm
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos vår kvinnliga kund i dryga 35-års-åldern bosatt i Grästorp
vår kund önskar i första hand en kvinnlig assistent som kan hänga med på hennes aktiviteter
har goda kunskaper i svenska språket både i tal, förståelse och skrift
har erfarenhet av kognitiv funktionsnedsättning
körkort och bil
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
rökfri
delar kundens intressen av bowling, musikkonsert och fika mm
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under främst helger och kvällar. Arbetspassen är olika beroende på aktiviteter som finns att tillgå, men troligtvis 1-2 gånger i veckan.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde Omgående, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Annika Kroon, annika.kroon@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivare Humana AB
https://jobb.humana.se
