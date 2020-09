Vår kund söker en lönechef till Norden - Maxkompetens Konsult AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Maxkompetens Konsult AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2020-09-01Hos vår kund blir du en del av ett högt kvalificerat internationellt team och du kommer att arbeta med några av de mest prestigefyllda projekten. Arbetsmiljön är dynamisk och positiv och den nordiska organisation växer snabbt. Nu söker dom efter en lönechef till Norden. Har du stark kunskap om löneprocesser och erfarenhet av HR-processer så läs vidare och ansök.2020-09-01Inom lön:* Definiera prioriteringar och organisera dagliga aktiviteter inom löneutrymmet inom Norden* Uppföljning av månadsplanering* Se till att lönekontrollerna är formaliserade för varje land* Samla in löneuppgifter från det nordiska löneschemat och skicka in månadsvis till outsourcade löneleverantörer* Koordinera löneavslutning med löneleverantörer* Kontaktperson för våra anställda och externa löneleverantörer* Behandla anställnings- och dataändringar för löner* Registrera anställda i kollektiva pensions- och försäkringssystem och företagets privata hälsoprogram* Uppföljning av sjukskrivning, semester och andra ledigheterInom administration och HR* Uppdatera anställdas datum och information* Stäng och avsluta personal* Se till att ny personal behandlas och registreras* Var ett stöd för det nordiska HR-teamet inom personalhantering (anställning/uppsägning mm)* Bidra i HR-projekt som t ex outsourcing av löner till extern löneleverantörer och digitalisering av kontrakts undertecknande och hantering* Administrativt utbildningsstöd med registrering och uppföljning* Identifiera potentiella processförbättringar, föreslå lösningar, validera med ledningen och implementera* Säkerställa produktion av månatliga KPI: er relaterade till löner och administrationKompetenser och KvalifikationerVi ser gärna att du som söker har en kandidatexamen eller magisterexamen med inriktning mot mänskliga resurser, företagsstudier, ekonomi eller löner. Du har ca 5 års erfarenhet av att arbeta med löneprocesser och du har arbetat med HR-processer i ett internationellt företag tidigare. Att du pratar engelska och minst ett skandinaviskt språk obehindrat är ett krav. Har du kunskap om svensk, dansk och norsk arbetsrätt är det ett stort plus.Du har förmågan att upprätthålla ett lugn och kommunicera effektivt, även om det blir en stressad situation. Du är analytisk, handlingskraftig och detaljorienterad och du trivs bra med att göra flera saker samtidigt. Du tycker om att samarbeta med andra och du är ofta den som driver på i gruppen.Frågor gällande tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare, Sandra Jarsäter, på mail;Vi kommer gå igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan redan idag!Ansökningar via mejl undanbedes med hänvisning till GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2020-09-29Maxkompetens Konsult AB5341815