Vår kund i Karlskoga söker en erfaren vaktmästare
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Vår kund söker nu en vaktmästare med dokumenterad erfarenhet som vill ta ansvar för det dagliga underhållet av lokaler, utrustning och verksamhetsstödjande funktioner. Rollen är bred och ställer krav på både praktisk kompetens och förmåga att arbeta självständigt.
Du kommer att ha en central funktion i verksamheten där du säkerställer att den dagliga driften fungerar effektivt och att miljön är välskött, säker och funktionell.
Arbetsuppgifter kan till exempel vara:
• Löpande underhåll av lokaler och fastighet
• Reparationer och enklare snickeriarbeten
• Felsökning och åtgärd av praktiska och tekniska problem
• Kabelklippning och stöd i enklare produktionsmoment
• Ansvar för ordning, struktur och arbetsmiljö i lokaler och gemensamma ytor
• Kontakt med externa leverantörer vid behovProfil
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som vaktmästare, fastighetsskötare eller liknande roll
• Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för en helhetsfunktion
• Har god praktisk kompetens inom reparation, underhåll och enklare bygg/snickeri
• Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
• Har god förståelse för arbetsmiljö och säkerhet
• Har svenskt medborgarskap (krav)
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av enklare elarbeten eller tekniska installationer
• Erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö
• Vana av att arbeta med verktyg och maskiner
Personliga egenskaper är fortsatt viktiga, och rollen kräver att du är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad, men tyngdpunkten ligger på din erfarenhet och förmåga att självständigt driva arbetet framåt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9811153