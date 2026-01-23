Vår kund Borensbergs Cementvarufabrik söker nya kollegor!
Borensbergs Cementvarufabrik är ett etablerat industriföretag med lång historia och stark lokal förankring. Företaget bedriver tillverkning med höga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet och är en viktig aktör inom sin bransch.
Verksamheten präglas av samarbete, engagemang och ett tydligt fokus på att utvecklas - både i produktionen och som arbetsplats. Här erbjuds en stabil arbetsgivare med långsiktighet och möjlighet för medarbetare att växa och ta ansvar i sina roller.
Vill du veta mer om Borensbergs Cementvarufabrik och deras verksamhet kan du läsa mer på: https://borensbergscement.se/om-oss/
Om rollen
Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet där kvalitet, säkerhet och samarbete står i centrum? Nu söker Borensbergs Cementvarufabrik nya medarbetare till sitt team - och just nu söker vi en processoperatör som vill ta en viktig roll i produktionen.
Som processoperatör blir du en nyckelperson i den dagliga produktionen och bidrar direkt till att verksamheten flyter på med hög kvalitet och effektivitet. För rätt person erbjuds en trygg arbetsplats, engagerade kollegor och möjlighet att utvecklas långsiktigt.
Utöver processoperatörer söker Borensbergs Cementvarufabrik även fler kompetenser till sin verksamhet.
Se lediga tjänster och ansök direkt här: https://borensbergscement.se/lediga-tjanster/
Ansökningsförfarande
Ansökan sker direkt till Borensbergs Cementvarufabrik. Skill hanterar inte ansökningar eller frågor kring dessa tjänster. Vid frågor gällande tjänsterna kontaktar ni Tobias Ram via tobias.ram@borensbergscement.se
