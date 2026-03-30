Vår härliga kund i Djupviken söker lugn och trygg assistent - fast schemara
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker en lugn & ansvarsfull personlig assistent till en av våra härliga kunder i Djupviken. Kunden bor bor i egen lägenhet i och söker dig som kan börja jobba på schemarad som innefattar varannan helg samt två vardagskvällar/nätter på en 4-veckorsperiod.
Kunden har autism & epilepsi och behöver därför någon som kan lära känna, läsa av och vara ett stöd för honom både i hemmet och i den dagliga verksamheten. Kunden behöver stöttning i att motiveras och önskar att få komma ut på olika aktiviteter - så som promenader, cykling, bussåkning och utflykter.
Körkort & tillgång till bil är meriterande men ej ett krav. Kunden önskar att du är rökfri.
Arbetstider: vardag kl.16-08 samt dygnspass på helger.
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan, rekryteringen sker löpande!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
