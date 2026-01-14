Vår härliga 12åriga kille söker nu en assistent på kvällar och helger i Tyr
2026-01-14
Hej!
Nu söker vi en ny assistent under vardagskvällar (14.30-21.30) och varannan helg. Tiderna under helgen kan åverkas av dig som assistent och vi kommer överens om vad som passar.
Vi ser det som ett stort plus om du även är flexibel och kan arbeta extra vid behov även under dagtid på vardagar ibland.
Du som person behöver vara varm, nyfiken, ansvarstagande och villig att vara med och skapa trygghet, glädje och utveckling i en ung pojkes liv.
Du som söker kommer få följa med pojken och hans familj på aktiviteter och vara hans förespråkare och röst utåt
Vår 12åring är en kille som gillar musik och fordon, men också uppskattar lugna stunder - till exempel att chilla i soffan med en filt och en film.
Det är viktigt att du som assistent kan läsa av hans behov och hitta en bra balans mellan aktivitet och vila.
Vi arbetar långsiktigt och med kontinuitet, så du bör se detta arbete som långsiktigt för extra trygghet för vår pojke.
Det är ett krav att du har B-körkort och vi söker i första hand en person som är över 25år. Det är även ett stort plus om du har erfarenhet av epilepsi men det är inget krav.
Att arbeta på God Assistans innebär:
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
