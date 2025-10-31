Var finns du som vill bli en del av ett fantastiskt team?
2025-10-31
Vill du arbeta nära en härlig person och bidra till ett meningsfullt liv - varje dag? Hos oss får du chansen att vara en viktig del i ett varmt, engagerat och roligt team där vi trivs tillsammans och verkligen gillar varandra.
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta i ett mindre team kring en 22-årig kvinna i Uddevalla - en sprudlande, humoristisk och livsglad person med en neurologisk funktionsnedsättning. Hon har mycket energi och vilja, och med rätt stöd får hon möjlighet att leva ett rikt och aktivt liv.
Hon kommunicerar främst genom kroppsspråk, ljud, bilder och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Därför söker vi dig som har ett genuint intresse för mänskliga möten, kommunikation och samspel.
Dina dagar hos oss
Hos oss handlar jobbet om att skapa förutsättningar för livskvalitet - både för brukaren och för teamet. Du kommer bland annat att:
• Vara ett tryggt stöd vid förflyttningar och vardagliga rutiner
• Ge omsorg och omvårdnad
• Vara delaktig vid motorisk träning och fysisk aktivitet
• Delta i fritidsaktiviteter som ridning, segling, musik, bad och lek
• Bidra till kommunikation och struktur med hjälp av tecken, bilder och andra stödjande metoder
Vem är du?
Vi tror att du är en aktiv och trygg person som trivs när du får arbeta nära andra människor. Kanske har du redan erfarenhet från LSS eller vård och omsorg - eller så har du bara ett stort hjärta och rätt inställning.
Du:
• Har ett lugnt, tålmodigt och lyhört förhållningssätt
• Tycker om att röra på dig och skapa meningsfulla aktiviteter
• Har förmåga att bemöta utmanande situationer på ett lågaffektivt sätt
• Ser vikten av att skapa självständighet hos brukaren - du möjliggör, inte styr
Praktisk information
• Arbetstider: Dag, kväll, helg och natt (jour förekommer)
• Anställning: Vikariat/provanställning ca 80%, med möjlighet till fast tjänst
• Plats: I brukarens hem och där hon befinner sig
• Lön: Enligt kollektivavtal (KFO-Kommunal)
• Krav: B-körkort, god svenska och utdrag ur polisens belastningsregister
Låter det som du?
Skicka gärna en ansökan där du berättar vem du är, vad du gjort tidigare och varför du vill bli en del av vårt härliga team. Glöm inte att ange minst en referens.
Urval sker löpande - välkommen till oss, där omsorg, värme och teamwork gör varje dag meningsfull!
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
