Vår familjära Vårdcentral i Uppsala söker en Specialist i Allmänmedicin
2025-11-17
Kompetens, empati och engagemang - det är våra värdeord på Kåbohälsan.
För oss är de mer än bara ord på papper - de är en del av vårt dagliga arbete och genomsyrar allt vi gör. Med dem i fokus strävar vi mot vår vision: Bättre vård för alla!
Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat beläget i centrala Uppsala. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 22 medarbetare som tillsammans bidrar till en trivsam arbetsplats.
Dina arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin på vår mottagning får du en varierad och meningsfull roll där du utreder och behandlar patienter, både vid planerade och akuta besök. För oss är det viktigt att arbeta strukturerat och med ett tydligt fokus på våra patienter.
En del av rollen är att handleda AT- och ST-läkare där du får chansen att dela med dig av din kunskap, inspirera och bidra till att forma framtidens kollegor. Du kommer att arbeta nära alla professioner på mottagningen och ha en nyckelroll i vårt kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus. Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Vilka är vi?
Du kommer tillhöra vår läkargrupp som idag innefattar två fast anställda distriktsläkare och fyra stycken ST-läkare som är placerade på vårdcentralen. Verksamheten innefattar även en fysioterapimottagning.
Andra professioner som finns hos oss är distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, kurator, dietist och fysioterapeuter.
Vad erbjuder vi?
Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare samt sköterskebaserad mottagning såsom äldremottagning, diabetesmottagning, Astma/KOL mottagning samt distriktssköterskemottagning Vi erbjuder goda villkor och förmåner Vi finns i trevliga lokaler centralt i Uppsala Verksamheten har ca 6350 st listade patienter
Anställning och ansökan:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag. Stor vikt i denna rekrytering kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till mig Cecilia Jakobsson som är Verksamhetschef. Du når mig på mail cecilia.jakobsson@primavard.se
alternativt telefonnummer 072-853 79 43
Vi ser fram emot din ansökan!
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
