Vår åk 2 söker en lärarvikarie, missa inte möjligheten att jobba på Vasa!
2025-11-06
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Vi på Vasaskolans rektorsområde lyfter gärna fram att vi arbetar för eleven i centrum. Vi finns här för att vår skola skall vara den bästa skolan för varje elev som går här. En avgörande faktor är att vi arbetar tillsammans kring planering, uppföljning, bedöming och organisation. Hos oss går eleverna från förskoleklass till åk 6 och i varje årskurs finns lärare, lärare i fritidshem och lärarassistenter efter behov. Dessa professioner utgör tillsammans Lilla laget för årskursen och där sker den mesta av driften.
24/25 har vi utvecklat våra kunskaper inom SKUA, differentierad undervisning och gått läslyftet. Vi har också haft extra fokus på värdegrundsarbetet och bland annat har vi använt materialet "Bråka smartare" med våra elever. Detta läsår fortsätter vi att förvalta det vi lärt oss samt fördjupar oss inom laborativa arbetssätt. På området har vi två förstelärare som tillsammans med lärarlaget arbetat extra kring att utveckla undervisningen.
Som lärare hos oss delar du gärna med dig av stort och smått och har ett nära samarbetar med dina kollegorna. Samarbete är en viktig faktor för oss då vi vill underlätta arbetsbörda för våra lärare och värna om en god arbetsmiljö. Tillsammans blir det färre uppgifter på varje person och på så vis hjälps vi åt att bidra till en god arbetsmiljö i ett komplext yrke.
I din undervisning arbetar du till viss del själv och till viss del med stöd av lärare i fritidshem eller lärarassistent. Tillsammans i årskursens Lilla lag fördelar ni resurser utifrån var behovet är som störst och eftersom organisationen är föränderlig kan också behovet ändras. Det innebär att det ser olika ut i de olika grupperna och att det kan variera från att ni är en profession till att ni är flera professioner i samma klassrum.
Vår organisation är uppgyggd utifrån att ha tre grupper i varje årskurs, detta för att hålla ner gruppstorleken och nyttja våra lokaler bättre. På Vasaskolan poängterar personalen att det skall vara roligt att lära och det är också därför vi skrattar så mycket! Trivsel, samarbete och glädje är lika viktigt för våra elever som för oss. Du kommer till en arbetsplats med god sammanhållning där det alltid finns en kollega nära till hands för stöd och hjälp om det behövs.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärarevikarie till våran fantastiska årskurs 2. Som lärare hos oss på Vasaskolan är ditt grundupprag att undervisa i årskurs F-3. I arbetslaget kommer ni att anamna det arbetssätt vi har på Vasaskolan vilket innebär att man delar på eleverna i årskursen och ser till att varje elev får samma goda kvalitet på undervisningen. I praktiken innebär det att planering görs tillsammans och delas mellan undervisande lärare i samma årskurs. På så vis kan arbetslaget, tillsammans med eleverna, själva se vad som passar er och era grupper bäst.
Idrott undervisas av ämneslärare. Din huvudsakliga uppgift är därför att planera, genomföra och bedriva undervisning så att eleverna når sin fulla potential.
Hos oss på Vasaskolan är alla klasslärare mentorer till varsin grupp. Du kommer därför ha ett mentorsansvar där samverkan med vårdnadshavare är viktig och sker på ett sätt så det är gynnsamt för elevernas bästa. Vår intention är att lärarna följer sin grupp åk F-3.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurserna F-3. Du behöver vara flexibel, då varje dag är unik i skolans värld. Du behöver vara påhittig, nyfiken och tycka om att utmanas för i din roll kommer du träffa alla våra elever i olika konstellationer. Du behöver vara öppen för att samarbeta nära andra vuxna vilket innebär att du ska kunna ge och ta konstruktiv kritik. För att arbeta på Vasaskolan arbetar du efter visionen att vi skall vara den bästa skolan för varje elev som går här.
Vi ser erfarenhet som meriterande, men erbjuder även mentorsstöd till dig som är nyexaminerad.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Lärare i grundskolan F-3, ferietjänst.
Vikariat enligt Skollagen med möjlighet till förlägning med tillsvidare anställning om du är legitimerad lärare.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Rektor:
Kine Finstad, rektor 0240 - 565861
Susanna Bjärud, Bitr. rektor 0240 - 86071
Arbetstagarorganisation
Samtliga arbetstagarorganisationer kan nås via kommunens växel, 0240 - 86000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 november.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
