Vapiano Mall Of Scandinavia Söker Restaurangbiträde Till Köket
2025-09-22
VAPIANO SÖKER RESTAURANGBITRÄDE TILL KÖKET
Just nu söker vi köksbiträden till vårt kök. Här tillagas bl.a. vår handgjorda pasta och frasiga pizza till perfektion. Att älska mat i allmänhet och italienskt i synnerhet är ett måste, men vi ställer inga krav på dina förkunskaper. Tidigare professionell erfarenhet av restaurangarbete är därför meriterande men absolut inget krav - Det är din attityd och inställning som är det viktiga, resten får du lära dig på plats. Vapiano är en plats att utvecklas och växa på.
Vem är du?
Tempotålig. Precis som hos andra restauranger går det undan i köket. Du behöver trivas och vara bekväm med högt tempo.
Lagspelare. Även om du har dina egna arbetsuppgifter, dina egna rätter att leverera är du samtidigt en del av ett lag. Allt sker i samspel med kollegorna. Du är därför självständig men samtidigt en sann lagspelare.
Gästbesatt. Gästens upplevelse är allt för dig. Det spelar ingen roll vilket jobb man har på Vapiano, om man städar, plockar disk, lagar maten eller står i baren. Alla medarbetare är lika viktiga och för oss alla är gästen allra viktigast! Vi brinner för gästen, varje gäst ska lämna oss med en nöjd och glad känsla.
Flexibel. Vår bransch är inget för dig som älskar 9-17. För att bli en del av teamet krävs det att du är flexibel och kan arbeta varierat såsom kvällar, helger och vardagar (krav att jobba varannan helg). Den här tjänsten omfattar 50%, deltid, 20h i veckan.
Vilka är vi?
Gästbesatta matnördar. Vi brinner för att göra italiensk matpassion tillgänglig för alla, att skapa en mötesplats över mat- & dryck som är inkluderande och kravlös. Vi tar inte oss själva på så stort allvar, vi har nära till skratt, men vi kompromissar inte med smaker eller gästbemötande - det tar vi alltid på största allvar.
Älskar olika. Hos oss är verkligen alla välkomna, såväl bland våra gäster som våra medarbetare. Du kan älska vem du vill, tycka eller inte tycka om religion, politik, favoritfärger. Vi älskar olika! Det enda vi har nolltolerans för är när dina åsikter kränker och nedvärderar andra, det går bort hos oss.
Tjänsten omfattar deltid på 50 %. Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna.
Om Vapiano
Konceptet grundades i Tyskland 2002 och hösten 2007 etablerades Vapiano i Sverige. Vi är alltså inte en restaurang med italienska rötter, hos oss hittar man snarare en salig blandning av nationaliteter och bakgrunder - vår mångfald är något vi är oerhört stolta över! Det som förenar oss är dock en genuin gemensam nämnare; vår kompromisslösa mission att göra vår passion för italienskt mathantverk och kravlöst umgänge tillgängligt för alla!
I dagsläget har Vapiano Sverige 6 restauranger; 4 i Stockholmsområdet, 1 i Göteborg och 1 i Malmö. Ersättning
