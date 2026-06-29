Vandrarhemsvärdar till STF Visby Hamn Vandrarhem
Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag / Receptionistjobb / Gotland Visa alla receptionistjobb i Gotland
2026-06-29
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Nu söker vi serviceinriktade Vandrarhemsvärdar som tycker om att bjuda på sig själva och alltid levererar gästservice i världsklass.
STF-boende i Visby, ett vandrarhem i den gamla fängelsebyggnaden vid Skeppsbron – nära hamnen och på bekvämt gångavstånd till både färjan och innerstaden. Förutom boende och naturupplevelser bygger vår verksamhet på möten mellan människor. I mötet med våra gäster skapar vi minnen, levererar kunskap och bjuder på upplevelser utöver det vanliga. För att kunna skapa dessa unika möten och upplevelser behöver vi dig som är engagerad, stresstålig, tycker om att bjuda på dig själv och alltid är redo att leverera gästservice i världsklass.
Vem är du?
Lagspelare som älskar att samarbeta
Meriterande om du har erfarenhet av hotellsystem och har arbetat i hotellreception eller bokning tidigare
Tar ett stort ansvar över dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet
Goda kunskaper inom svenska och engelska
Vad erbjuder vi?
Erfarenhet från besöksnäringen
Utvecklingsmöjligheter inom STF
Arbete i stimulerande miljö med fantastiska kollegor
Information om tjänsterna
50% eller mer
Säsong & Tillsvidare
Arbetsschema följer verksamhetens behov och innebär arbete såväl vardagar som helger, dagtid som kvällstid
Lön enligt kollektivavtal Visita/HRF
Friskvårdsbidrag
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Kontakt: För mer information om tjänsten, kontakta Driftchef Visby på pavel.golovach@stfturist.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537725-2075374". Arbetsgivare Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag
(org.nr 556415-4259), https://svenskaturistforeningen-1692264274.teamtailor.com
Skeppsbron (visa karta
)
621 57 VISBY Arbetsplats
Svenska Turistföreningen Jobbnummer
9983301