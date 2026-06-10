Välskött, modern tandläkarklinik i Hofors söker verksamhetschef/delägare!
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandläkarjobb / Hofors Visa alla tandläkarjobb i Hofors
2026-06-10
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Kliniken är fullt utrustad och drivs idag av ett kompetent team bestående av två tandläkare, två tandsköterskor och två tandhygienister. Här finns en stabil och växande patientstock med goda möjligheter till fortsatt expansion för rätt person.
Lokalerna är ljusa, trivsamma och välplanerade med fyra fullt utrustade behandlingsrum samt fräsch utrustning i mycket gott skick. Kliniken har ett gott rykte, hög servicenivå och en välfungerande organisation – perfekt för dig som vill ta över en etablerad verksamhet med långsiktig potential.
Detta är en unik möjlighet för dig som vill driva vidare en modern klinik med starka rutiner, trogna patienter och ett professionellt team i Praktikertjänst.
När du går in som delägare kommer du att ansvara för den dagliga driften för mottagningen. Till din hjälp finns inom Praktikertjänst ett nätverk av specialister inom olika områden, så som säkerhet, juridik, HR, fastighet, administration, finans, IT- och telefoni, kvalitet, kommunikation, inköp, pension och miljö. Som en del av rollen är du ansvarig för verksamhetens resultat vilket innebär att du gör en budget och ansvarar för det ekonomiska resultatet. Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Du leder och fördelar arbetet för personalen
Du arbetar kliniskt som tandläkare
Personalansvar, mål och utvecklingsdialog samt lönesamtal
Rekrytering vid behov
Säkerställa att personal har tillräckliga kunskaper och arbeta med kompetensutveckling
Ansvar för arbetsmiljön Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare
3-5 års arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i det svenska språket, såväl tal som skrift Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad tandläkare. Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med diagnostik och terapiplanering. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du tycker också att det är roligt att leda andra människor.
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som mottagningens utveckling. Vi tror att du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Som person är du kommunikativ, lugn, balanserad och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor.
Övrig information
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå såväl en personlig som odontologisk intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Tallmogatan 11 (visa karta
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813 30 HOFORS Arbetsplats
Tandvård Kontakt
Mette Palmer mette.palmer@ptj.se Jobbnummer
9956582