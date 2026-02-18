Valombudsman (25 %) till Kristdemokraterna Jämtland/Härjedalen
2026-02-18
Vill du spela en nyckelroll i Kristdemokraternas valarbete i Jämtland Härjedalen?
Vi söker en engagerad och strukturerad valombudsman som vill arbeta strategiskt och operativt valåret 2026, i nära samverkan med ombudsman, valledare och distriktsstyrelse.
Om tjänsten
Som valombudsman har du ett tydligt fokus på att planera, samordna och genomföra distriktets valarbete. Uppdraget är tidsbegränsat och inriktat på den mest intensiva delen av valrörelsen. Du arbetar nära distriktets ombudsman, valledare och distriktsstyrelsen samt agerar som ett operativt stöd i genomförandet av valstrategi, kampanjer och aktiviteter.
Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med förtroendevalda, partiavdelningar och partiaktiva. Valombudsmannen har en central roll i att säkerställa struktur, tempo och samordning i valrörelsen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i ett högt arbetstempo. Det är viktigt med flexibilitet då arbetet delvis kommer utföras på obekväma tider, med ett oförutsägbart schema.
Exempel på arbetsuppgifter
Operativ samordning och genomförande av distriktets valarbete och kampanjer
Stöd till ombudsman, valledare och distriktsstyrelsen i valrelaterade frågor
Planering och koordinering av valaktiviteter, kampanjdagar och utåtriktade insatser
Motivera valarbetare och genomföra aktiviteter kopplade till valet
Kontakt och stöd till partiavdelningar i deras lokala valarbete
Medverkan i planering och uppföljning av valstrategi
Administrativt och organisatoriskt stöd kopplat till valrörelsens genomförande
Samordning med riksorganisationen i valrelaterade frågor
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av samordning, planering eller operativt projektarbete
Är strukturerad och trivs med att arbeta självständigt mot tydliga mål
Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Har förutsättningar för att kunna resa inom hela länet
Förmåga att arbeta både strategiskt och praktiskt
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av politiskt, ideellt eller organisatoriskt arbete
Tidigare arbete i valrörelse eller kampanjorganisation
Erfarenhet av samarbete med förtroendevalda och ideella krafter
Villkor
Tjänsten omfattar 25 % och gäller perioden 1 april till 30 september.
Placering är vid Kristdemokraternas kansli i Östersund, med möjlighet till distansarbete. Arbete på kvällar och helger förekommer i samband med kampanjer och aktiviteter.
Resor inom länet är en naturlig del av uppdraget.
Två referenser kommer att efterfrågas. Intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel Wikberg på: 070-6418060 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Daniel.wikberg@kristdemokraterna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Valombudsman". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristdemokraterna i Jämtlands län
Nedre Hantverksgatan 2 (visa karta
)
831 36 ÖSTERSUND Kontakt
Distriktsordförande
Daniel Wikberg Daniel.wikberg@kristdemokraterna.se 070-6418060 Jobbnummer
