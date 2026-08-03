Valmyndigheten söker valhandläggare med statistikinriktning
Skatteverket / Matematikerjobb / Sundbyberg Visa alla matematikerjobb i Sundbyberg
2026-08-03
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Vill du arbeta tillsammans med oss för att säkra demokratiska och rättssäkert genomförda val? Nu söker vi dig som vill arbeta i en myndighet som har en viktig och central roll i den demokratiska processen.
Om jobbet
Valmyndigheten är central valmyndighet och ansvarar nationellt för att planera, samordna och genomföra allmänna val och folkomröstningar. Myndigheten har också ansvar för att hantera uppgifter inom ramen för Europeiska unionens medborgarinitiativ.
I den här tjänsten som valhandläggare på Valmyndigheten arbetar du med att genomföra val och med utvecklingsarbetet som rör valprocessen inom bland annat områdena valgeografi, statistik över röstberättigade samt valresultat. Det kan innebära att delta i arbetet med utbildningsmaterial, kravställning och framtagande av rutiner inom arbetsområdet.
Under vissa tidsperioder mellan och inför val ingår det i arbetet att administrera valgeografin, dvs valdistrikt och valkretsar samt fastigheter. I arbetet ingår bland annat beställning av filer från Lantmäteriet och folkbokföringen, ta fram instruktioner och underlag till kommun och länsstyrelse inför arbetet med valdistrikt och sammanställning av filer.
I samband med val arbetar du med fastställande av valresultat, mandatfördelning mellan partier, samt att ledamöter och ersättare utses på ett korrekt sätt. Du genomför beräkningar för sannolikheten att en mandatfördelning påverkas av olika omständigheter och ser till att resultat presenteras på ett pedagogiskt sätt.
Du ger löpande stöd både internt och externt till främst länsstyrelser och kommuner. Även generella handläggaruppgifter förekommer, såsom att utse nya ledamöter vid avgångar under mandatperioden och att svara på frågor från allmänheten.
Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten och alla som arbetar för Valmyndigheten är anställda av Skatteverket med placering på Valmyndighetens kansli i Sundbyberg. Kansliet består av ca 45 medarbetare och du kommer att arbeta i det team hos oss som arbetar med områden som valgeografi, rösträtt och valresultat.
Vårt arbete präglas av en respekt och stolthet över det viktiga uppdrag vi har. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig en flexibel arbetstid och det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Valmyndigheten behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
främja en stabil och förtroendeskapande arbetsatmosfär och samarbeta
agera på egna initiativ, vara självgående och ta ansvar för resultatet
förstå och analysera komplexa frågor och problem snabbt och kunna göra förnuftiga och rationella bedömningar
vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar
ha ett metodiskt och systematiskt arbetssätt
ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
ha en god pedagogisk förmåga.
Du ska även ha:
en avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med statistisk/matematisk eller motsvarande inriktning
relevant och aktuell erfarenhet av arbete med kvalificerade statistiska/matematiska beräkningsmodeller eller metoder
erfarenhet av att hämta och bearbeta data från databaser med hjälp av till exempel SQL och Excel
erfarenhet av att visualisera statistik.
Det är även önskvärt att du har god kunskap i GIS-analys med erfarenheter av exempelvis ArcGis, Q-GIS eller motsvarande.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kommer att tillämpas. Tester kan komma att användas i rekryteringsprocessen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På val.se och skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
Vår övergripande ambition är att Valmyndigheten ska vara en öppen, pålitlig och utvecklingsinriktad myndighet som bidrar till ett högt förtroende för det svenska valsystemet.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
enhetschef
Annica Sundel annica.sundel@val.se Jobbnummer
10020384