Vallviks bruk AB söker Produktionstekniker
Vallviks Bruk Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Söderhamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Söderhamn
2026-07-10
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Är du en person som brinner för produktionsförbättringar och en störningsfri, effektiv produktion? Vi söker nu en driven produktionstekniker till Vallviks Bruk AB.
Det är viktigt för oss att vara en öppen, trygg och välkomnande arbetsplats, därför bör du dela vår värdegrund; Vi engagerar oss, vi respekterar alla, vi är proffs.
OM ROTTNEROS
Vi är specialister på pappersmassa
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer.
Värdekedjan, miljö- och hållbarhetsansvar
Det perfekta kaffefiltret, ett mjukt hushållspapper eller en kartong som håller maten varm har en sak gemensamt – produktionen börjar i skogen. Vår värdekedja börjar i skogen och vedråvaran är vår viktigaste insatsvara. För att minimera transport och miljöpåverkan är ambitionen att alltid köpa så stor del av veden som möjligt från brukens närområden.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som produktionstekniker arbetar du nära driftsorganisationen och stöttar med teknisk problemlösning vid driftstörningar och haverier för att stärka anläggningens driftsäkerhet. Du ansvarar för att planera och prioritera förebyggande samt icke-akuta underhållsinsatser och har en central roll i planeringen av det årliga revisionsstoppet, i nära samarbete med både drift- och underhållsorganisationen.
Tjänsten innebär många kontaktytor och nära samarbete med operatörer, arbetsledare, underhållsorganisation och externa leverantörer.
Befattningen tillhör avdelningen Produktionsutveckling, som består av produktionstekniker, produktionsingenjörer, processingenjör miljö/energi samt laboratorieverksamhet. Tillsammans arbetar avdelningen för att utveckla processer, optimera produktionen och säkerställa en hållbar verksamhet.Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du trivs med att samarbeta, har lätt för att skapa goda relationer och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Du har en god teknisk förståelse och har förmåga att identifiera orsaker till problem och omsätta dem till praktiska lösningar. Du arbetar strukturerat och har ett intresse för att utveckla och förbättra verksamheten.Kvalifikationer
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från arbete som produktionstekniker eller liknande roll, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande:
Flera års erfarenhet från massa- och pappersindustrin
Eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik, processteknik, massateknik eller motsvarande område.
Du erbjuds
En roll med stor möjlighet att kunna påverka i ett bolag med snabba beslutsvägar
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt
Trygg och säker arbetsmiljö med engagerade och stöttande kollegor, chefer och facklig organisation
Arbeta i ett bolag med familjär stämning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning enligt kollektivavtal. Placeringsort är Vallviks Bruk utanför Söderhamn.
Ansökning
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2026-08-31
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald
Urval kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vallviks Bruk AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallviks Bruk Aktiebolag
(org.nr 556445-8163), https://www.rottneros.com/sv/
826 79 VALLVIK Arbetsplats
Vallviks Bruk AB Kontakt
Chef produktionsutveckling
Madelene Nordstrand madelene.nordstrand@rottneros.com 0270 620 51 Jobbnummer
9999589