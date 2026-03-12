Vallentuna kommuns hemtjänst söker omvårdnadspersonal
2026-03-12
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Trivs du med att arbeta med människor och vill ha ett givande arbete? Då ska du söka till oss på Vallentuna kommuns hemtjänst.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Socialförvaltningen består av cirka 500 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom så väl socialtjänst som vård och omsorg. Vallentuna kommuns hemtjänst består av trygga arbetsgrupper med hjälpsamma kollegor och stöttande chefer. Inom socialförvaltningen har du som medarbetare stor frihet och förtroende att utöva ditt arbete samt att utveckla din roll. Vi är både män och kvinnor som arbetar på Vallentuna kommuns hemtjänst.
Vi har behov av medarbetare som jobbar med hjärtat för våra kunder och tillsammans kan vi bara bli bättre. Att arbeta med att hjälpa människor är både givande och stimulerande. Vi satsar på en god arbetsmiljö och har regelbundna möten där vi arbetar med friskfaktorer och kompetensutveckling.
Vi finns på Fabriksvägen 1C, 8 min gång från Roslagsbanan i Vallentuna Centrum eller så når man oss via buss (610 och 524, Fabriksvägen), som stannar precis utanför.
Just nu behöver vi komplettera våra team som arbetar i olika områden för att säkra upp kontinuiteten för våra kunder. Vi behöver fler kollegor på tjänster med varierande omfattning. Vi söker medarbetare som kan arbeta varannan helg och blandat kvällar och dagar på vardagarna.
Lär dig mer om hur det är att arbeta på Vallentuna kommuns hemtjänst, möt våra engagerade medarbetare och se film: www.vallentuna.se/arbeta-inom-hemtjanst Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att ingen dag är den andra lik. Varje dag börjar med morgonsamling tillsammans med kollegorna där man går igenom dagen. Inom Vallentuna kommuns hemtjänst finns det två grupper: "Centralort" och "Landsbygd". I gruppen "Centralort" finns möjlighet att gå eller cykla till våra kunder. I gruppen "Landsbygd" kör alla bil. Efter morgonsamlingen delar alla medarbetare upp sig för att besöka förmiddagens hemtjänstkunder. Besöken kan innehålla allt från att hjälpa kunden med frukost, dusch, påklädning eller promenad till att hjälpa kunden med tvätt, handla eller städa. Efter lunchrasten är det dags för ytterligare ett antal kundbesök innan arbetsdagen tar slut och kvällspersonalen tar över. För den som arbetar kväll och natt innebär besöken till hemtjänstkunderna ofta middagsleverans, hjälpa till sängs och tillsyn. Du kommer vara fast omsorgskontakt för ett antal hemtjänstkunder samt skriva genomförandeplaner och löpande dokumentera i systemet treserva.
Du som anställd får en bra introduktion i både praktiskt och teoretiskt arbete. Du gör din introduktion tillsammans med en ordinarie personal ute hos våra kunder och ni kommer även att gå igenom våra rutiner tillsammans. Om du tycker om att arbeta med människor och vill ha ett givande arbete är detta något för dig. Att arbeta i Hemtjänsten är flexibelt och meningsfullt. Du arbetar både självständigt så väl som i grupp. Arbetspassen är i skift dag och kväll mellan kl: 07.00 - 22.00. Kvalifikationer
• Du måste vara minst 18 år fyllda.
• Du talar och skriver god svenska då arbetet kräver kommunikation och dokumentation.
• Du har datavana så du kan dokumentera i socialjournal. Du får hjälp att sätta dig in i vårt verksamhetssystem.
Meriterande:
• Utbildad undersköterska.
• Erfarenhet av vårdyrket.
• Körkort, då det är körkortskrav i vissa geografiska områden. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är lyhörd och ansvarstagande.
• Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och människor.
• Du är intresserad av människor.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Tjänsterna är tillsvidareanställning. Tjänsterna är fördelade på deltid med en omfattning mellan 60-80% med start så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning och kollektivavtal, provanställning kan komma att tillämpas.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-03-02.
För mer information kontakta:
Kicki Sandh, enhetschef, 08-587 854 74, christina.sandh@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
