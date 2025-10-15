Välkommen till Svealandstrafikens körskola
2025-10-15
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
, Sala
, Köping
, Lindesberg
, Västerås
Introduktion
Välkommen till Svealandstrafikens körskola! Vi söker dig som är redo att ta steget in i en meningsfull och spännande karriär som bussförare. Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett företag som strävar efter att skapa en hållbar framtid. Om du vill ha en arbetsplats där du kan göra skillnad i människors liv och bidra till samhället, är detta rätt plats för dig. Här på Svealandstrafiken värdesätter vi engagemang, empati och en vilja att träffa nya människor. Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar och välkomnande resa för alla!
Om rollen
Som bussförare hos Svealandstrafiken blir du en vardagshjälte som gör skillnad varje dag. Denna roll innebär att du kommer att köra våra passagerare säkert och bekvämt till sina destinationer, oavsett om det handlar om skolan, arbetet eller fritidsaktiviteter. Du kommer att genomgå en 12 veckor lång körkortsutbildning för D-behörighet samt Yrkeskompetensbevis (YKB) 140 tim, där du får utbildningslön under hela perioden. Utbildningen startar den 16 februari 2026, och efter avslutad utbildning erbjuds en tillsvidareanställning på heltid. Vi letar efter personer som älskar att vara ute på vägarna och som sätter säkerheten i fokus.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
För att kunna ansöka till vår bussförarutbildning behöver du uppfylla följande kriterier:
• Du ska vara minst 24 år gammal.
• Du har ett svenskt körkort med behörighet B.
• Du måste genomgå en läkarundersökning och bli godkänd för högre behörighet.
• Du behöver visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
• God språklig förmåga är ett krav.
• Eftersom våra bussar är ute i trafiken veckans alla dagar och en stor del av dygnet behöver du kunna jobba alla dagar i veckan och dygnets alla timmar.
Vi värdesätter personliga egenskaper högt, och tidigare erfarenhet av serviceyrken är meriterande. Du är en person som sätter säkerheten främst och har en stark känsla för service i varje möte med våra resenärer. Om du har en passion för att hjälpa andra och en vilja att lära dig, ser vi fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
I din roll som bussförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inkludera:
• Att köra bussar på en säker och effektiv sätt.
• Att hjälpa och informera passagerare.
• Att skapa en positiv och trygg miljö för alla resenärer.
• Att hantera eventuella situationer som kan uppstå under resan med lugn och professionalism.
Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utveckla både dina kommunikations- och körkunskaper samtidigt som du bidrar till att skapa positiva kundupplevelser. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta mot ett gemensamt mål - att erbjuda pålitliga och hållbara transporter till våra resenärer.Om tjänsten
Fast tillsvidareanställning, heltid.
Placeringsort: De första 12 veckorna, då du går grundutbildningen till förare, sker utbildningen på vår depå i Västerås. När utbildningen är klar placeras du på vår depå i Fagersta.Så ansöker du
Har vi fångat ditt intresse? Vi hoppas det! Ansök genom att klicka på Ansök nu-knappen senast den 4 november 2025. Om du har frågor om tjänsten eller om Svealandstrafiken, är du varmt välkommen att kontakta depåchef Lars Öström via e-post: lars.ostrom@svealandstrafiken.se
Facklig kontaktperson:
Thomas Hoffsten thomas.hoffsten@kommunal.se
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av vårt team! Observera att vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonser i samband med denna rekrytering. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svealandstrafiken AB
