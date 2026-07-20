Välkommen till öppet hus hos Capio Hemsjukvård september 2026
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2026-07-20
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Välkommen till Capio Hemsjukvård!
Är du undersköterska eller sjuksköterska och nyfiken på att arbeta inom hemsjukvård? Under september bjuder Capio Hemsjukvård in till öppet hus i både Södertälje och Vårby.
Under kvällarna bjuder vi på fika och finns på plats för att berätta mer om hur det är att arbeta hos oss. Du får möjlighet att ställa frågor, träffa kollegor och få en inblick i vår verksamhet. Intervjuer hålls på plats, så ta gärna med ditt CV – men det är inget krav.
Du är varmt välkommen att komma själv eller ta med en vän.
Datum och tid (kl. 17:00–18:30)Södertälje
1 september
Adress: Värdsholmsgatan 1, Södertälje Ingång: Via garagedörren. Ta backen ner direkt till höger och följ Capios skyltar. Om dörren inte är öppen eller om du inte hittar, ring 08-409 014 26.
Vårby
2 september
Hitta hit: Vi finns mitt emot Vårby kyrka längs Vårby Allé. Parkera i Vårby Gård Centrums parkeringsgarage, ta hissen till plan 4. Gå till vänster tills huset tar slut, därefter höger och sedan höger igen. Där hittar du vår entré med Capios skylt ovanför dörren. Om dörren inte är öppen eller om du inte hittar, ring 08-409 014 26.
Din roll
Som undersköterska på Capio Hemsjukvård arbetar du med basal hemsjukvård i patienters hem. Arbetsuppgifterna är delegerade från sjuksköterska och kan bland annat innebära:
Läkemedelshantering
Blodsockerkontroller och insulinadministration
Såromläggning
Omvårdnad av stomier
Sondmatning
Du dokumenterar i TakeCare och använder Epsilon för planering av ditt arbetspass. Du ingår i ett nära team med sjuksköterskor, administratörer och koordinatorer som stöttar dig i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig
Flexibelt arbete med möjlighet att anpassa arbetstider
Välplanerad introduktion
Kompetensutveckling via Capios interna Academy
Kliniska utbildningar inom hemsjukvård med intyg
Schemalagd kompetensutvecklingstid
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Friskvård
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och som alltid arbetar för en god och patientsäker vård. Personlig lämplighet är mycket viktig för oss.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter, särskilt insulin och läkemedel
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
Erfarenhet av hemsjukvård är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095636-2107862". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Vårby allé 14 (visa karta
)
143 40 VÅRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10007334