Välkommen till öppet hus hos Capio Hemsjukvård september 2026

Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-07-20


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Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Välkommen till Capio Hemsjukvård!
Är du undersköterska eller sjuksköterska och nyfiken på att arbeta inom hemsjukvård? Under september bjuder Capio Hemsjukvård in till öppet hus i både Södertälje och Vårby.
Under kvällarna bjuder vi på fika och finns på plats för att berätta mer om hur det är att arbeta hos oss. Du får möjlighet att ställa frågor, träffa kollegor och få en inblick i vår verksamhet. Intervjuer hålls på plats, så ta gärna med ditt CV – men det är inget krav.
Du är varmt välkommen att komma själv eller ta med en vän.
Datum och tid (kl. 17:00–18:30)Södertälje
1 september

Adress: Värdsholmsgatan 1, Södertälje Ingång: Via garagedörren. Ta backen ner direkt till höger och följ Capios skyltar. Om dörren inte är öppen eller om du inte hittar, ring 08-409 014 26.
Vårby
2 september

Hitta hit: Vi finns mitt emot Vårby kyrka längs Vårby Allé. Parkera i Vårby Gård Centrums parkeringsgarage, ta hissen till plan 4. Gå till vänster tills huset tar slut, därefter höger och sedan höger igen. Där hittar du vår entré med Capios skylt ovanför dörren. Om dörren inte är öppen eller om du inte hittar, ring 08-409 014 26.
Din roll
Som undersköterska på Capio Hemsjukvård arbetar du med basal hemsjukvård i patienters hem. Arbetsuppgifterna är delegerade från sjuksköterska och kan bland annat innebära:

Läkemedelshantering

Blodsockerkontroller och insulinadministration

Såromläggning

Omvårdnad av stomier

Sondmatning

Du dokumenterar i TakeCare och använder Epsilon för planering av ditt arbetspass. Du ingår i ett nära team med sjuksköterskor, administratörer och koordinatorer som stöttar dig i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig
Flexibelt arbete med möjlighet att anpassa arbetstider

Välplanerad introduktion

Kompetensutveckling via Capios interna Academy

Kliniska utbildningar inom hemsjukvård med intyg

Schemalagd kompetensutvecklingstid

Trygg anställning enligt kollektivavtal

Friskvård

Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och som alltid arbetar för en god och patientsäker vård. Personlig lämplighet är mycket viktig för oss.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska

Har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter, särskilt insulin och läkemedel

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har B-körkort (krav)

Erfarenhet av hemsjukvård är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095636-2107862".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Vårby allé 14 (visa karta)
143 40  VÅRBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
10007334

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