Välkommen till Hemtjänst Norr, Myrviken och Hackås med omnejd!
Bergs kommun / Undersköterskejobb / Berg Visa alla undersköterskejobb i Berg
2026-07-02
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad – varje dag? Då kan du vara den vi söker till Hemtjänst Norr!
Vi letar nu en engagerad undersköterska eller ett vårdbiträde som vill bli en del av vårt fantastiska team. Hos oss möts du av ett arbetslag som präglas av gemenskap, arbetsglädje och ett genuint engagemang för våra äldres välmående.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Hemtjänsten utför kvalificerat omsorgsarbete till de invånare som har beviljats hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SOL). Vi utför insatser dygnet runt, årets alla dagar, till personer som behöver stöd med omsorgsarbete. Du ingår i en kompetent arbetsgrupp bestående av både undersköterskor och vårdbiträden som verkar i kommunens norra delar, Myrviken-Oviken och Hackås.
Som en del av vårt arbetslag ansvarar du för att planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i individens eget hem i samråd med kollegor och enhetschef. Vårt arbete utgår från individens behov och önskemål, där dialog och samverkan är viktiga redskap för att uppnå vård och omsorg av hög kvalitet. Genom att arbeta hos oss bidrar du till att skapa en miljö för den enskilde som präglas av gemenskap, samvaro, delaktighet och aktivitet.
Arbetsuppgifterna består av att hjälpa människor med exempelvis: social samvaro, hygien, klädsel och städning samt stödja vid måltid. De insatser du gör bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet och ges på lika villkor. Målet är att göra det möjligt för den äldre att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar, med upplevd trygghet och kvalité. Arbetsuppgifter delegerade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kommer också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt kontakt med anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller dig som har tidigare erfarenhet av arbete som vårdbiträde. Arbetet ställer krav på flexibilitet och självständighet i ditt dagliga arbete, där kommunikation och dokumentation är viktiga redskap i arbetet. Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Körkort för personbil (B-körkort) ett krav
Vidare ser vi det som önskvärt att du har tidigare erfarenhet från arbete inom hemtjänst och/eller sjukvård. Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Som person har du ett stort intresse för människor och en vilja att hjälpa andra. Vi ser gärna att du är kommunikativ, flexibel och förtroendeingivande. Du tar ansvar och är engagerad och delaktig i att utveckla vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi har en förmånsportal för våra anställda med en mängd olika förmåner.
Tjänsterna är två tillsvidareanställningar med tillträde sker snarast möjligt (enligt överenskommelse). Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Bergs kommun tillämpar sig av HÖK/AB (allmänna bestämmelser) på tjänsten. Vi tillämpar individuell lönesättning. För denna tjänst ligger det aktuella ingångslönespannet på 23 700 – 30 600 kr i månaden, beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens. Vid erbjudande av anställning kommer utdrag från register- och misstankeregister behövas visas upp.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Kontaktinformation
Malin Ivarsson Löfstedt, Enhetschef, 0687-16930, malin.ivarsson-lofstedt@berg.se
Fackliga representanter, 0687-161 00
Arbetsplats
Dalsätravägen 6A
845 72 Oviken
Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun
Ref.nr: 5152736875
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kommun
(org.nr 212000-2502)
845 71 MYRVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs kommun Jobbnummer
9988546