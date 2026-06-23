Välkommen till Enheten Barn och unga- mottagning och utredning!
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Socialsekreterarjobb / Hudiksvall Visa alla socialsekreterarjobb i Hudiksvall
2026-06-23
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Enheten Barn och unga- mottagning och utredning ansvarar för handläggning av ärenden som rör barn och unga i åldrarna 0–21 år.
Hos oss arbetar 17 engagerade socialsekreterare, två teamledare, två administratörer och en enhetschef. Tillsammans är vi en kompetent, erfaren och hjälpsam arbetsgrupp som värdesätter samarbete, trygghet och arbetsglädje.
Vi söker nu nya medarbetare till vår enhet eftersom vi bland annat utökar verksamheten med ytterligare en socialsekreterare, samtidigt som några av våra kollegor har gått vidare till nya utmaningar. Vi söker därför dig som vill bli en del av vårt team och bidra med ditt engagemang och din kompetens.
Just nu rekryterar vi medarbetare både till mottagningsgruppen och till utredningsgruppen.
Hos oss arbetar vi aktivt med att utveckla våra arbetssätt för att ge barn och familjer ett professionellt bemötande och en rättssäker handläggning. Signs of Safety är ett centralt förhållningssätt i vårt arbete, där vi samverkar nära med barn, föräldrar och deras nätverk. Vi lägger stor vikt vid tillit, respekt och att barnet ska känna sig delaktigt och förstå vad som händer.
Samtidigt anpassar vi vår verksamhet till den nya socialtjänstlagen, som stärker barnperspektivet och ger ökade möjligheter till förebyggande och mer lättillgängliga insatser. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt arbete och ta tillvara de möjligheter som detta innebär.
Vi erbjuder
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi:
Förkortad arbetstid, heltidsvecka på 35 timmar
Extern handledning och metodhandledning
Årsarbetstid och semesterväxling
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till distansarbete
Som ny socialsekreterare får du en tydlig introduktion och utbildningar anpassade efter dina behov. Du blir även del av Yrkesresan – en nationell satsning för att stärka introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare inom barn och unga. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Din roll hos oss:
Som socialsekreterare hos oss får du ett varierat, meningsfullt och utvecklande arbete där du verkligen kan göra skillnad.
Ditt uppdrag innebär att:
Utreda barns och ungas behov enligt BBIC (utredningsgruppen)
Föreslå, följa upp och utvärdera insatser (utredningsgruppen)
Genomföra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar av inkomna anmälningar (mottagningsgruppen)
Samarbeta nära med barn, vårdnadshavare och nätverk
Arbeta tillsammans med kollegor och andra professionella aktörer
Delta i utvecklings- och förbättringsarbete.
Du arbetar enligt SoL, LVU och övrig relevant lagstiftning och får nära stöd av kollegor, teamledare och chef. Vår administratör finns också till hands och avlastar i det dagliga arbetet.
Har du ett särskilt intresseområde inom barn och unga? Vi försöker matcha dina styrkor och intressen med rätt uppdrag. Profil
Vi söker dig som:
Har socionomexamen
Har ett professionellt och respektfullt bemötande
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med barn, familjer och samarbetspartners
Arbetar självständigt och strukturerat
Är lyhörd och trivs med samarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom målgruppen, samt om du arbetat med BBIC och Signs of Safety.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vänta inte med att skicka in din ansökan – urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att få välkomna just dig till våran grupp!
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Enhetschef
Sara Schön Söderström sara.schon-soderstrom@hudiksvall.se 0650-556855 Jobbnummer
9974133