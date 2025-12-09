Välkommen till en ny byrå med ett viktigt uppdrag
Funktionsrätt Jönköpings län / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Funktionsrätt Jönköpings län i Jönköping
Jurist med engagemang för mänskliga rättigheter
Rättighetsbyrån Jönköpings län - Funktionsrätt Jönköpings län
Funktionsrätt Jönköpings län har beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att starta Rättighetsbyrån Jönköpings län - en antidiskrimineringsbyrå för länet.
Hos oss får du arbeta med juridik som gör skillnad för många.
Du blir en del av en etablerad organisation med lång erfarenhet av rättighetsarbete och stark regional förankring. Samtidigt får du vara med i uppstarten av något nytt, konkret och samhällsviktigt.
Här är du med och formar verksamheten. Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som jurist hos Rättighetsbyrån Jönköpings län arbetar du nära människor som kan vara i utsatta situationer, och bidrar till att deras rättigheter tas tillvara. Du kommer att:
Ge juridisk rådgivning till personer som upplever diskriminering.
Bedöma ärenden och bidra till att individers röster blir hörda.
Stötta i kontakter med myndigheter och andra samhällsaktörer.
Medverka i utbildningar, informationsinsatser och opinionsarbete.
Vara delaktig i att bygga upp arbetssätt och rutiner i en ny verksamhet.
Vid behov agera juridiskt ombud i förhandlingar.
Ingå i ett nätverk med andra antidiskrimineringsbyråer i landet, ni träffas digitalt i första hand.
Ha hela Jönköpings län som arbetsområde, det innebär en del resande i tjänsten.
Arbetet i länet sker i nära samverkan med region, kommuner, civilsamhälle, länsstyrelsen och andra relevanta aktörer.
Tjänsten är placerad i våra tillgängliga kontorslokaler i centrala Jönköping. Arbetstiden är på kontorstid - vardagar, med variation att jobba upp till ett par kvällar i månaden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har juristexamen.
Har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och likabehandling.
Är trygg i mötet med människor i utsatta situationer.
Arbetar strukturerat, självständigt och med integritet.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av diskrimineringsrätt, socialrätt, ideell sektor eller rådgivande arbete är meriterande, men inte ett krav.
Vad du får hos oss
Tillsvidareanställning på heltid (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Tillträde efter överenskommelse, dock senast 1 mars.
En trygg arbetsgivare med lång erfarenhet av rättighetsarbete inom området funktionsrätt.
Möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet från början.
Ett arbete med tydlig samhällsnytta och stor påverkan.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande - skicka din ansökan redan idag om du känner att detta passar dig.
Skicka CV och personligt brev till:johan@f.jonkopingslan.se
Märk ansökan: Jurist - Rättighetsbyrån Jönköpings län
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: johan@f.jonkopingslan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funktionsrätt Jönköpings län
Barnarpsgatan 19 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Kontakt
Kanslichef/Verksamhetsutvecklare
Johan Steirud johan@f.jonkopingslan.se 0706564045 Jobbnummer
9634574