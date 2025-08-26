Välkommen till en liten byrå med stort hjärta!
2025-08-26
Sanaz Juristfirma är en liten, personlig juristfirma som har funnits i 11 år - och nu växer vi vidare! Vi söker nya kollegor med några års erfarenhet som vill vara med på vår fortsatta resa.
Vi befinner oss i en expansiv fas och ser gärna att du har arbetat några år med juridik, kanske har du suttit ting, processat i domstol eller arbetat på byrå. Det viktigaste är att du är engagerad, strukturerad och har ett genuint intresse för människor och juridik.
Vad vi arbetar med
Vi har bred juridisk kompetens men särskilt fokus på:
Ekonomisk familjerätt
Vårdnadstvister, boende och umgänge
Civilrättsliga tvister
Fastighetsrätt
Affärsjuridik
Vi ser gärna att du har erfarenhet eller särskilt intresse för affärsjuridik då detta är ett växande område för oss.
Vad du får hos oss
En familjär arbetsmiljö där vi värnar om både kvalitet och kollegialt stöd
En teambaserad kultur med stort engagemang för både klienter och medarbetare
Fantastiskt vackra lokaler på Södra Vägen i centrala Göteborg
Möjlighet att växa och påverka - här gör du skillnad både i ärenden och i byråns utveckling
En varierad och dynamisk vardag där ingen dag är den andra lik
Vi tror på att kombinera hårt arbete med omtanke och glädje - och vi vet att bra resultat uppnås i en trygg och inspirerande miljö. Ansök genom att maila ditt CV och personligt brev till: info@sanazjuristfirma.se
