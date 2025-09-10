Välkommen till en betydelsefull roll som administratör på Hälsa Hemma!
Hälsa Hemma är en innovativ vårdcentral som kombinerar hembesök och digitala möten. Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Nu söker vi en riktigt duktig administratör som vill arbeta med oss på vår klinik på Karolinska i Solna.
________________________________________
Om oss:
Hälsa Hemma finns tillgängligt för patienter i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd.
Vi kombinerar digital vård och hembesök. Vi startar alltid med en digital kontakt via Hälsa Hemma-appen, och det vi kan göra digitalt gör vi digitalt. När vi behöver träffa patienten fysiskt för provtagning och vidare undersökning, gör vi det genom hembesök.
Vi prioriterar vårdkvalitet, arbetsglädje och god arbetsmiljö.
Vi har stora ambitioner att bli Sveriges bästa vårdcentral - och vi älskar att tänka nytt.
För oss är det viktigt att patienten får ett gott bemötande, och god vård med hög kontinuitet.
Hos oss arbetar du i vår egenutvecklade digitala plattform som tagits fram av oss som arbetar inom vården. I plattformen kan vår vårdpersonal hålla kontakt med sina patienter genom text, ljud och/eller video, och samtidigt diskutera patientärenden på ett säkert sätt med dina kollegor.
Vi söker dig:
Vi söker en serviceinriktad och strukturerad administratör till vår klinik på Visionsgatan 22 i Solna. I rollen kommer du att ta emot inkommande post, välkomna patienter till kliniken och utföra olika administrativa uppgifter.
Arbetet omfattar även administration för våra övriga regioner - Västra Götalandsregionen och Skåne - vilket innebär att du kommer att stötta kollegor digitalt.
