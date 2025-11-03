Välkommen till avd 141 som bitr enhetschef - tidsbegränsad anställning!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2025-11-03
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO).
Vårt uppdrag är att tillhandahålla psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och heldygnsvård till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. Vi är tillsammans ca 550 månadsanställda. Vårt mål är att erbjuda högkvalificerade behandlingar till våra patienter och samtidigt skapa en trivsam och inspirerade arbetsmiljö för våra medarbetare.
Hos oss på avdelning 141 får du möjligheten att arbeta i en varierande miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till personlig utveckling. Vi värdesätter högt att våra medarbetare tar egna initiativ och bidrar med idéer för att förbättra vården. Tillsammans strävar vi efter att skapa en varm och inbjudande vårdmiljö där patienternas behov alltid sätts i centrum. Din roll på avdelningen kommer innebära arbete i ett team bestående av olika yrkesroller, där samarbete och självständighet är lika viktiga. Vi ser gärna att du är flexibel, positiv och respektfull gentemot både patienter och kollegor. På vår avdelning arbetar sjuksköterskor, kuratorer, läkare och skötare i olika åldrar och med varierande yrkeserfarenhet och kulturell bakgrund. Vi tar emot patienter, främst med psykossjukdomar såsom schizofreni, paranoia och vanföreställningssyndrom. Vår huvudfokus ligger på att arbeta i enlighet med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Arbetet är dynamiskt och utmanande, då vi tar emot patienter dygnet runt både inom HSL och LPT, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Vi strävar alltid efter att skapa en trevlig och trygg vårdmiljö, där patientens behov alltid sätts i fokus.
Avdelningen är belägen på Danderyds Sjukhus. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef kommer du, tillsammans och i samråd med enhetschef, bland annat:
Stödja och motivera medarbetarna i deras dagliga arbete så att de trivs och kan bedriva patientsäker vård.
Ansvara för bemanningsfrågor tillsammans med bemanningsassistent, både vad det gäller långsiktig planering och akut uppkomna behov.
Schemalägga och hantera löneunderlag i lönesystemet Heroma.
Delta i rekrytering och introducering av nyanställda.
Godkänna fakturor.
Hantera inkomna avvikelser samt klagomål och synpunkter.
Vid behov delta i det kliniska arbetet på avdelningen.
Ersätta enhetschef vid dennes frånvaro.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på ett år. Heltid, 40 timmar/vecka.Kvalifikationer
Du har svensk sjuksköterskelegitimation, gärna med specialistutbildning i psykiatri. Tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande. Som person är du positiv, lösningsfokuserad, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har ett genuint intresse för psykiatrisk vård, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder bland annat:
Flextid.
Friskvårdsbidrag 5000 kronor/år och friskvårdstimme en gång per vecka.
Fri sjukvård i öppenvård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst, Avd 141 DS Kontakt
Linda Grosenius, Enhetschef 08-12342171 Jobbnummer
9585716